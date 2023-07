La crise de la Covid-19 a affecté l'état mental de plus d'un million d'Israéliens, selon une étude

De nombreux patients présentent toujours des symptômes post-Covid tels que la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil et les problèmes cognitifs

La crise de la Covid-19 a eu un impact considérable sur l'état mental des Israéliens, selon une récente enquête du Bureau central des statistiques. Selon l'étude, basée sur les réponses des participants et non sur des données médicales, 54 % des personnes interrogées l'année dernière ont évalué leur état mental comme étant très bon, 34 % l'ont qualifié de bon et 12 % ont déclaré qu'il était mauvais ou très mauvais.

Les résultats indiquent également que 17 % des personnes ont signalé une détérioration de leur état de santé en raison de la crise de la Covid-19, soit environ 976 000 individus. L'étude note que le taux de détérioration de la santé augmente avec l'âge, touchant 14 % des 20-44 ans et 18 % des 45-64 ans.

Les fermetures et les restrictions imposées au public en raison de la crise ont contribué à une grave détérioration de la santé mentale de la population. Sur les 6 500 participants âgés de 20 ans et plus, représentant environ 5,8 millions de personnes, pas moins de 19 % (soit environ 1,13 million de personnes) ont signalé une aggravation de leur état mental après la crise. Les femmes sont plus touchées que les hommes, avec 22 % déclarant une détérioration contre 17 % chez les hommes. Par ailleurs, 44 % des Arabes ont signalé une aggravation de leur état mental, contre seulement 15 % des Juifs. Enfin, près de 5 % des participants ont indiqué qu'au moins un membre de leur ménage avait demandé une aide psychologique.

Miriam Alster/Flash90 Les magasins fermés dans le centre Dizengoff, à Tel Aviv, lors d'un confinement généra, le 28 décembre 2020

D'autres données ont également montré une augmentation préoccupante des troubles de l'alimentation chez les adolescents, une diminution des capacités d'apprentissage des élèves et d'autres effets néfastes. Les experts soulignent que le système de santé mentale actuel ne dispose pas des ressources nécessaires pour traiter efficacement les conséquences mentales de la crise de la Covid-19, qui ont été exacerbées par l'impact social de l'épidémie et de ses mesures.

Le directeur du service de santé mentale du Herzog Medical Center a également noté une augmentation des addictions, y compris aux drogues, à l'alcool et à l'utilisation excessive de technologies. En outre, de nombreux patients présentent des symptômes post-Covid tels que la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil et les problèmes cognitifs.