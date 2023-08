Covid-19 : une nouvelle variante gagne du terrain dans 36 pays

18 cas de cette nouvelle variante ont été recensés à ce jour en Israël

Une nouvelle variante du Covid-19 connue sous le nom d'EG.5.1 se propage dans le monde, ont indiqué des experts de la santé. Au 24 juillet, 2 442 séquençages d'EG.5.1 avaient été détectés dans 36 pays à travers le monde, dont au moins 18 cas en Israël, selon les données d'Outbreak.info, un site qui regroupe des données sur le virus.

La souche se répand notamment au Royaume-Uni, où les hospitalisations continuent d'augmenter, en particulier parmi les personnes âgées, ont déclaré jeudi des responsables de la santé britanniques. Sur les réseaux sociaux, les virologues ont surnommé la variante "Eris".

L'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a souligné que la surveillance de la variante EG.5.1 avait commencé début juillet, en raison de l'augmentation des signalements de celle-ci à l'échelle internationale, en particulier en Asie. La variante a été détectée pour la première fois en mars.

Au cours de la semaine du 10 juillet, 11,8% des cas génétiquement séquencés du nouveau coronavirus se sont avérés relever du variant EG.5.1. Au 20 juillet, ce pourcentage était passé à 14,55% de tous les cas.

Selon l'UKHSA, EG.5.1 représente 20 % des cas séquencés en Asie, 10 % des cas séquencés en Europe et 7 % des cas séquencés en Amérique du Nord.

Au Japon, les cas augmentent depuis 17 semaines consécutives, d'après le ministère de la Santé du pays, qui a recensé dans la semaine du 23 juillet 78 502 nouveaux cas de contamination, soit une augmentation de 9 901 cas par rapport à la semaine précédente. Les hospitalisations ont également augmenté de 14 % au cours de cette période.

Aux États-Unis, EG.5 est devenue la principale variante, représentant 17,3% des nouveaux cas de contamination dans le pays, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. Le taux d'hospitalisation dû au COVID-19 a également augmenté ces dernières semaines dans le pays.

Face à l'apparition de cette variante, Maria Van Kerkhove, responsable technique de la réponse au COVID-19 à l'OMS, a exhorté mercredi les États membres à "maintenir, et non démanteler, l'infrastructure COVID-19 établie : maintenir la surveillance et la notification, le suivi des variantes, la fourniture de soins cliniques précoces, les rappels de vaccin aux groupes à haut risque ainsi que la communication autour du virus".