Covid-19 : premier cas du variant Pirola détecté en Israël

"Pirola est le variant le plus muté qu'on ait jamais vu", selon le Pr Cyril Cohen, directeur du laboratoire d’immunothérapie de l’Université Bar Ilan

Un premier cas confirmé du nouveau variant du coronavirus, désigné comme BA2.86 ou "Pirola", a été découvert en fin de semaine en Israël. Selon les experts, il ne s'agit pas d'un sous-variant d'Omicron, mais bien d'une nouvelle souche du virus. Le patient, qui a été admis à l'hôpital, est très âgé et souffre de comorbidités. Son état est jugé modéré. Etant donné qu'il n'a pas récemment voyagé à l'étranger, il est probable que cette souche soit déjà répandue en Israël.

"Cette nouvelle souche possède 36 mutations, de sorte qu'elle est différente de ce qui est déjà connu. La semaine dernière, des cas similaires ont également été découverts au Danemark et aux États-Unis. Pour le moment, nous ne savons pas si cette variante est plus mortelle ou plus contagieuses que les autres", a indiqué à Walla le chef de laboratoire de l'hôpital Ichilov de Tel-Aviv, le Dr Hanoch Goldschmidt. Interrogé par i24NEWS, le Pr Cyril Cohen, directeur du laboratoire d’immunothérapie de l’Université Bar Ilan, confirme que ce variant est le plus "muté" jamais observé jusqu'à aujourd'hui.

L'Organisation mondiale de la santé a annoncé, jeudi, avoir commencé à surveiller cette nouvelle souche, craignant qu'elle ne présente une forte résistance aux vaccins, ce qui pourrait provoquer sa propagation généralisée et une nouvelle vague du virus.