Israël/Covid-19 : 30 % d’augmentation des cas quotidiens en une semaine

Une moyenne de 136 nouveaux patients par jour a été enregistrée la semaine dernière, contre 104 la semaine précédente

Le ministère israélien de la Santé a fait savoir, lundi, qu’une moyenne de 136 nouveaux patients atteints de Covid-19 avait été enregistrée quotidiennement la semaine dernière. La semaine précédente, ce nombre s’élevait à une moyenne de 104 nouveaux cas par jour, ce qui révèle une augmentation d’environ 30 %. Le ministère a toutefois signalé que le nombre de patients hospitalisés avait diminué, les hôpitaux israéliens accueillant 42 patients dans un état grave et 20 dans un état modéré.

Olivier Fitoussi/Flash90 Illustration - Un personnel du Magen David Adom effectue un test de dépistage Covid

La majorité des patients contaminés se sont révélés positifs après des auto-tests, rendant difficile le suivi des taux d'infection. C’est pourquoi le ministère de la Santé a demandé aux hôpitaux d’effectuer systématiquement des tests PCR à partir de cette semaine pour permettre aux autorités sanitaires d’avoir un suivi des contaminations efficace.

L'hôpital Assuta d’Ashdod a indiqué lundi que le variant BA.2.86, plus connu sous le nom de variant "Pirola" constituait plus de 16 % des cas de Covid-19 en Israël. Ce variant comporte des dizaines de mutations que les vaccinations et contaminations antérieures ne sont pas toujours aptes à combattre, selon les premières études qui notent que rien n’indique que ce variant est plus grave que les précédents.

Olivier Fitoussi/Flash90 Illustration - Un personnel du Magen David Adom effectue un test de dépistage Covid

Le variant "Pirola" ne semble pas non plus se propager rapidement, bien que certains chercheurs aient souligné qu'il pourrait s'écouler plus de temps avant qu'elle n'atteigne son taux d'infection maximal.