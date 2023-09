La dernière version du vaccin Moderna génère une multiplication par 8,7 du nombre d'anticorps neutralisants chez l'homme contre le BA.2.86

Moderna a déclaré ce mercredi que selon les résultats de récents essais cliniques, la dernière mise à jour de son vaccin contre le COVID-19 serait probablement efficace contre le sous-variant BA.2.86. Présentant de très fortes mutations du coronavirus, celui-ci fait craindre une résurgence disproportionnée des infections.

La société pharmaceutique américaine a ainsi indiqué que son sérum avait généré une multiplication par 8,7 du nombre d'anticorps neutralisants chez l'homme contre le BA.2.86, qui est étroitement surveillé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Le CDC a précédemment indiqué que ce variant pourrait être plus susceptible de provoquer une infection chez les personnes ayant déjà eu le COVID, ou qui ont été vaccinées avec des sérums antérieurs. La ramification d’Omicron porte plus de 35 mutations dans des parties clés du virus par rapport à XBB.1.5, le variant dominant pendant la majeure partie de 2023, et la cible des injections mises à jour jusqu'alors.

Cette dernière version du vaccin devrait être disponible le mois prochain.

BA.2.86 a été détectée en Suisse et en Afrique du Sud ainsi qu'en Israël, au Danemark, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, selon un responsable de l'OMS. Bien qu’il soit important de surveiller le variant, plusieurs experts ont déclaré à Reuters qu’il était peu probable qu’elle provoque une vague de maladies graves et de décès, en raison des défenses immunitaires développées dans le monde entier à la suite de la vaccination de masse et des infections antérieures.

Israël a enregistré cette semaine une hausse de 30 % des infections par rapport à la semaine précédente. Le ministère de la Santé a toutefois signalé que le nombre de patients hospitalisés avait diminué, les hôpitaux israéliens accueillant 42 patients dans un état grave et 20 dans un état modéré.

Face à cette augmentation des infections, les experts de la santé recommandent le port du masque, en particulier pour les personnes à haut risque ou se trouvant dans des lieux de forte affluence.