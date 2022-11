Souvenirs de la Coupe du monde. "Ce cruel été 2006"

Les matchs sont diffusés en pleine journée et j’apprends en classe l’élimination de l’Equipe de France

Nous nous sommes dit oui le 2 juillet 2000. Bénis par nos prestigieux témoins Sylvain Wiltord et David Trezeguet. Mon histoire d’amour avec l’Équipe de France de football démarre par un but en or mythique inscrit à la 103ème minute contre l’Italie par le Roi David. Scénario hollywoodien. Cris de joie. Paradis. Ces vingt-deux Bleus deviennent les héros de mon enfance.

Quelques années plus tard, mes héros, que je suppose invincibles, tombent de leur piédestal. Élimination dès le premier tour de la Coupe du monde 2002 organisée au Japon et en Corée du Sud. De nombreux Sénégalais célèbrent leur victoire (1-0) contre l’Équipe de France dans les rues de ma ville, Sarcelles.

FRANCK FIFE / AFP L'entraîneur de l'équipe de France de football Raymond Domenech donne une conférence de presse, le 11 septembre 2006 à Clairefontaine-en-Yvelines

Les matchs sont diffusés en pleine journée et j’apprends en classe l’élimination de l’Equipe de France après sa défaite contre le Danemark. Désillusion. Deux ans plus tard, la Grèce éliminera David Trezeguet et ses coéquipiers en quarts de finale du Championnat d’Europe organisé au Portugal. Nouvelle désillusion.

Été 2006, je suis en vacances chez mon oncle à Beer Sheva en Israël. Je regarde tous les matchs de la Coupe du monde commentés en hébreu. Allemagne - Costa Rica (4-2), Argentine - Côte d’Ivoire (2-1) ou encore Italie - Ghana (2-0) rythment mes journées et soirées.

L’équipe nationale israélienne ne participe pas à cette compétition. Ma famille et mes amis israéliens soutiennent le Brésil, l’Argentine ou l’Italie. Je suis le seul à célébrer les buts de l’Équipe de France devant la télévision. Quelques joueurs de la génération dorée de l’Euro 2000 sont toujours présents dans le groupe convoqué par Raymond Domenech : Fabien Barthez, Thierry Henry, Lilian Thuram et évidemment Zinédine Zidane. Je crois en nos chances de décrocher une seconde étoile. Après deux matchs pénibles contre la Suisse (0-0) et la Corée du Sud (1-1), les Français gagnent enfin contre le Togo (0-2). Les Bleus terminent à la deuxième place du groupe G avec 5 petits points et affrontent une belle équipe espagnole en huitième de finale. Le début du festival. Olé !

Espagne (1-3), Brésil (0-1) puis Portugal (0-1) : la France marche sur l’eau et sur ses adversaires. Je célèbre la victoire contre le Brésil en courant et criant dans les rues de Beer Sheva ! Zinédine Zidane est trop fort. Frank Ribéry se révèle aux yeux du monde. Patrick Vieira donne des leçons de football à tous les milieux de terrain du monde. J’y crois !Je trépigne d’impatience entre la demi-finale le 5 juillet et le finale le 9 juillet. Je le répète en hébreu dans le texte à qui veut bien l’entendre : « nous serons champions du monde ! »

OLIVIER LABAN-MATTEI / AFP Le capitaine de l'équipe de France de football Zinedine Zidane le 10 juillet 2006 à Paris

Tous les voisins sont invités chez mon oncle pour regarder la finale France - Italie ! Ils soutiennent tous avec ferveur la Squadra Azura ! Je suis le seul p’tit coq français à rêver d’une victoire de mes héros vêtus de bleu. Les Italiens ont terminé en tête de leur groupe avec 7 points avant d’éliminer l’Australie (1-0) en étant bien aidé par l’arbitre, l’Ukraine (3-0) et l’Allemagne (0-2).

Le scénario de la finale est cruel. Je ne peux retenir mes larmes au milieu des célébrations de ces israéliens devenus italiens le temps d’une soirée. Je n’ai pas entendu en direct les commentaires mythiques du regretté Thierry Gilardi suite au coup de tête de Zinédine Zidane sur Marco Materazzi… Nous ressentions le même désarroi face à l’inexplicable. Ce soir là, j’ai adoré, détesté puis haï Marco Materazzi : il provoque le penalty qui amène l’ouverture du score des Bleus, il égalise quelques minutes plus tard de la tête puis provoque l’expulsion de mon héros… Quelle fin de carrière désastreuse.

FILIPPO MONTEFORTE / AFP Marco Materazzi de l'Inter Milan

Une séance de tirs au but provoque toujours une sensation étrange aux amoureux du football. Cette sensation étrange est décuplée fois mille pour une séance de tirs au but en finale d’und Coupe du monde. Andrea Pirlo, Marco Materazzi, Daniele De Rossi, Alessandro Del Piero et Fabio Grosso ne tremblent pas et trompent tous Fabien Barthez. De son côté, David Trezeguet, le Roi David, le libérateur de l’Euro 2000, échoue face à Gianluigi Buffon…

Ma déception est à la hauteur de l’immense parcours des Bleus. Nostalgique, je regarde souvent la partition de Zinédine Zidane contre le Brésil ou le but de Franck Ribéry contre l’Espagne sur YouTube. J’admire avec les mêmes yeux du gamin que j’étais lors de cet cruel été 2006…