BILLET Mondial du Qatar : cartons rouges pour hypocrisie, par Fabrice Haccoun

Le Qatar est devenu la victime expiatoire d’un Occident en pleine repentance écologique et sociétale

Dans quelques jours, aura lieu la grande fête mondiale, celle que tout le monde attend tous les quatre ans y compris ceux qui, comme moi, ne sont pas fans de football. Sauf que, cette fois-ci, certains ont décidé de gâcher la fête en instrumentalisant l’événement. En effet, la Coupe du monde 2022 a lieu dans un pays qui fait depuis des années l’objet de toutes les critiques : le Qatar.

Le Qatar est devenu la victime expiatoire d’un Occident en pleine repentance écologique et sociétale. En attaquant le Qatar sur le mauvais fondement, en accusant cette compétition d’être une catastrophe écologique, on instrumentalise le combat pour l’écologie et on le dessert, exactement comme on le fait aujourd’hui en France pour le combat contre le racisme.

Dans cette affaire, on retrouve cette propension délétère de certains - en particulier à gauche - qui consiste à confisquer des grandes causes, à les cristalliser autour d’un dogme puis à s’en servir pour distribuer les bons et mauvais points.

Tout cela relève d’une immense hypocrisie dont le seul objectif est de se donner bonne conscience. La mauvaise foi intellectuelle s’est érigée en arbitre des outrances. Les tacles qui s’enchaînent appellent en réponse des cartons rouges pour hypocrisie.

Carton rouge pour les activistes écologistes qui poussent des cris d’orfraie: s’ils se donnaient la peine de creuser un peu, ils verraient qu’au Qatar en cette saison, il fait une température clémente qui ne nécessite pas de climatisation (raison pour laquelle la compétition a lieu en hiver) et que le Qatar s’est engagé à compenser le bilan énergétique de la Coupe du monde dans le cadre d’un dispositif de certificats carbones bien connus de l’Union Européenne puisque c’est nous qui l’avons inventé. Ce système est en fait fondé sur l’attribution pour les entreprises d’un droit à polluer au-delà duquel elles sont censées stopper leur exploitation sauf si elles compensent, soit par l’acquisition du droit à polluer d’autres entreprises qui ne l’ont pas utilisé en totalité, soit en investissant dans l’économie verte.

Carton rouge pour hypocrisie à Madame Hidalgo, maire de Paris. Elle qualifie cette Coupe du monde d’aberration écologique car elle va attirer ponctuellement un million et demi de touristes. La maire de Paris omet juste le fait que la France accueille quatre-vingt-neuf millions de touristes par an, dont la plupart passe par Paris. Si elle le souhaitait, elle pourrait avoir un bien meilleur impact en réduisant drastiquement le tourisme à Paris. Elle ne le fera pas, bien entendu, car le tourisme est absolument essentiel à notre économie et au rayonnement du pays. Il suffit, pour preuve, de rappeler la politique de séduction déployée par la capitale pour faire revenir les touristes après la pandémie.

Autre carton rouge spécial pour la première élue de Paris : si le soutien au Qatar lui pose un réel problème de conscience, qu’elle commence par cesser d’occuper la loge présidentielle lors des matchs du PSG. Anne Hidalgo ne déploie pas de de banderole anti Qatar à partir de cette tribune des privilégiés, bien à l’aise sur le terrain de l’entre-soi entre gens qui comptent, triés sur le volet par le club qatari. Le Qatar est bien utile quand il s’agit de faire briller la capitale en attirant les meilleurs footballeurs du monde, il est donc cynique de s’en servir de chiffon rouge quand cela arrange.

Quant à l’empreinte carbone du Qatar en général, il faut savoir qu’elle est en majeure partie due à la production du GNL (Gaz Naturel Liquéfié) que tous nos dirigeants, à commencer par Charles Michel, président du Conseil européen, vont mendier à Doha depuis des mois, crise ukrainienne oblige. Il y a là, avouons-le, quelque chose de singulier à condamner ceux qui vont, au moins partiellement, nous permettre de nous chauffer cet hiver. Carton rouge donc pour le Conseil de l’Europe.

Durant la compétition, il y a fort à parier sur des actions d’éclat de la part d’associations, militants ou sportifs qui voudront utiliser la caisse de résonance du Mondial pour dénoncer le Qatar. Soit. Gardons cependant en tête l’adage de Talleyrand : "tout ce qui est excessif est insignifiant".

A l’heure où l’accès à une information plurielle et indépendante est facile, ouvrons les yeux, refusons d’ingurgiter le prêt à penser que veulent nous servir quelques idéologues aux intentions souvent éloignées des idéaux qu’ils prétendent défendre. Si l’objectif des pays occidentaux est d’amener le Qatar à évoluer dans un certain nombre de domaines ayant trait aux Droits Humains et au progrès environnemental, il faut créer des ponts et non creuser des fossés en ostracisant et en humiliant. Se pose donc la question de la réelle intention de ceux qui s’indignent de façon très sélective sur le Qatar.

Dans le cadre de la Coupe du monde de football au Qatar, le match de pré-ouverture oppose le dogme à la lucidité. Gageons sur la victoire de celle-ci. Pour que ce Mondial ne soit pas une "aberration" mais, au contraire, le point de départ d’un mouvement de modernisation progressiste.

Entrepreneur du numérique, ancien membre du Conseil Stratégique pour l’Attractivité (Présidence de la République), Fabrice Haccoun est aussi magistrat honoraire (CPH de Paris), auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale et colonel de réserve (RC) à la DGGN. Il est impliqué depuis plus de vingt ans dans la fraternité inter-cultuelle et interculturelle et intervient régulièrement dans les banlieues françaises auprès des jeunes pour promouvoir l’adhésion aux valeurs républicaines et la méritocratie.