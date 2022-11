Officiel : le Qatar fait marche arrière et interdit la vente d'alcool dans les stades

La FIFA pourrait être en situation de rupture d'un contrat de plusieurs millions de dollars avec Budweiser

Les autorités du Qatar et la FIFA sont revenues sur la décision de vendre de la bière aux supporters autour des stades du Mondial-2022, a annoncé l'instance dirigeante du football dans un communiqué vendredi, à deux jours du coup d'envoi. "A la suite de discussions entre les autorités du pays hôte et la Fifa", il a été décidé de "supprimer les points de vente de bière des périmètres des stades" et de "concentrer la vente de boissons alcoolisées" dans les fan zones et les établissements autorisés, précise ce communiqué, sans donner les raisons d'une telle décision.

La famille royale qatarie a fait pression sur la FIFA pour interdire totalement la vente d'alcool dans les huit stades de la Coupe du monde, à deux jours seulement du coup d'envoi du tournoi.

Cela signifie que Budweiser - l'un des plus grands sponsors du tournoi - ne pourra pas vendre sa bière aux fans lors des matchs, et pourrait mettre la FIFA en situation de rupture d'un contrat de plusieurs millions de dollars.

Des discussions sont en cours entre le producteur de bière et la FIFA , bien que le New York Times affirme que l'annulation de la vente d'alcool est désormais "probable", soulignant que cette demande a été formulée par le cheikh Jassim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, frère du dirigeant qatari.

Mustafa ABUMUNES / AFP Une affiche de l'attaquant sénégalais Sadio Mane, dont l'équipe s'est qualifiée pour la Coupe du monde FIFA 2022, orne un bâtiment de la capitale qatarie Doha le 16 août 2022

Au Qatar, la vente d'alcool est généralement réservée aux étrangers consommant dans des hôtels et restaurants agréés, ou aux résidents non musulmans titulaires d'un permis spécial.

Les visiteurs de la Coupe du monde pourront acheter de l'alcool dans les hôtels et les restaurants, dans les fan zones à certaines heures, mais pas aux abords ou à l'intérieur des stades. La pinte coûtera près de 17 euros, et les consommateurs seront limités à quatre verres. En cas d'ivresse, les personnes seront emmenées dans une zone spéciale pour se dégriser.

Sepp Blatter, l'ancien patron de la FIFA qui a été contraint de démissionner peu de temps après l'annonce de la Coupe du monde au Qatar suite à un scandale de corruption, a récemment admis que la décision d'organiser le tournoi dans ce pays était une "erreur".