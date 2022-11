La France remet son titre en jeu sans sa star Karim Benzema, qui s'est blessé samedi

Quatre ans après le sacre de la France, le football a un mois pour se choisir son nouveau pays-roi au cours d'un Mondial, d'ores et déjà dans l'histoire pour les polémiques sur les droits humains, l'environnement ou encore les discriminations. Il se sera donc écoulé 4.371 jours entre le 2 décembre 2010, jour de la désignation du Qatar, premier pays arabe à accueillir cette compétition, et le coup d'envoi, dimanche dans le stade Al Bayt, à Al Khor, entre la Qatar et l’Équateur (19h00 locales, 17h00 Paris).

Odd ANDERSEN / AFP Les gens assistent à la journée d'ouverture du FIFA Fan Festival au parc Al Bidda à Doha le 19 novembre 2022, avant la Coupe du monde de football Qatar 2022

Dix ans pour bâtir un pays de football ou un pays au moins, capable d'accueillir 32 sélections et des centaines de milliers de fans qui vont débarquer dans cet émirat grand comme la Belgique et la région parisienne. Dans ce tournoi joué dans huit stades dont sept sont sortis du désert pour l'occasion, les habituels géants du ballon rond devraient encore se disputer le trophée, jusqu'à la finale du 18 décembre : Brésil, Argentine, France ou encore Angleterre, Allemagne et Espagne.

Ce sera sans le meilleur joueur du monde : tout frais Ballon d'Or, Karim Benzema a déclaré forfait samedi, blessé à une cuisse, laissant les tenants du titre français orphelins. Les Sud-Américains en profiteront-ils ? Depuis vingt ans et la victoire du Brésil (2002), les Européens se partagent les titres (Italie 2006, Espagne 2010, Allemagne 2014 et France 2018).

Dernière arrivée au Qatar l'équipe brésilienne a été accueillie samedi soir par des centaines de supporteurs, brésiliens pour certains mais originaires pour la plupart du sous continent indien ou du Moyen-Orient. Mais tous en sont convaincus, la "Seleção" est là pour remporter sa sixième Coupe du Monde. La France, très affaiblie par les absents (Pogba, Kanté, Kimpembe... et maintenant Benzema), peut quand même rêver d'imiter l'Italie (1934 et 1938) et le Brésil de Pelé (1958 et 1962), seuls pays à avoir conservé leur titre. Sorti de ce premier cercle, une victoire finale dans le superbe stade doré de Lusail, au nord de la ville, relèverait de l'exploit.

AFP / QATAR'S SUPREME COMMITTEE FOR DELIVERY AND LEGACY Le stade Lusail dans la capitale qatarie, Doha.

Les exploits des footballeurs ne devraient toutefois pas suffire à éteindre les polémiques sur tous les sujets extras-sportifs qui embrasent ce Mondial depuis des mois. Droits humains des travailleurs ayant construit les somptueuses enceintes, environnement, avec un bilan carbone annoncé neutre mais que ses détracteurs qualifient "d'aberration" et discrimination des personnes, notamment des LGBTQ+ : les sujets ne manquent pas autour de cette 22e édition, l'une des plus controversées de l'histoire.