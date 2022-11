Bleus: Benzema forfait pour le Mondial, Didier Deschamps annonce qu'il ne sera pas remplacé

L'attaquant a été victime d'une lésion musculaire à la cuisse lors de son premier entraînement collectif

Les champions du monde français se sont réveillés dimanche sans Karim Benzema, Ballon d'Or terrassé par une nouvelle blessure, un "coup de massue" supplémentaire pour les Bleus avant d'affronter l'Australie au Mondial, mardi.

Le feuilleton des blessés continue de bousculer l'équipe de France et le dernier épisode en date prend la forme d'une violente secousse: l'attaquant du Real Madrid est à terre, comme Paul Pogba et N'Golo Kanté, Mike Maignan, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku.

C'est un "coup de massue", résume le quotidien La Provence en Une, quand le journal sportif L'Equipe titre sur le "Ballon de Plomb". Benzema "voit s'envoler ses espoirs de remporter la Coupe du monde avec les Bleus, un de ses objectifs comme il l'avait signalé après avoir reçu le Ballon d'Or, le 17 octobre", résume le Progrès, quotidien phare de sa région natale.

https://twitter.com/i/web/status/1594110672761081857

Convalescent depuis un mois, Benzema a espéré voir le bout du tunnel, samedi, en participant à son premier entraînement collectif avec les Bleus. Mais il a dû l'écourter, victime d'une "lésion" musculaire à la cuisse gauche "qui nécessitera un délai de convalescence de trois semaines", a expliqué la Fédération.

"De ma vie je n'ai jamais abandonné mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait", a réagi le buteur sur Instagram, dans la nuit de samedi à dimanche. "La raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du monde".

FRANCK FIFE / AFP L'attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, reçoit le prix du Ballon d'Or lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or France Football 2022 au Théâtre du Châtelet à Paris, le 17 octobre 2022.

Alors que les règlements de la Fifa permettent à Didier Deschamps d'appeler un nouveau joueur jusqu'à lundi, veille de France-Australie, pour procéder à un remplacement de dernière minute en cas de blessure, le sélectionneur a annoncé ce dimanche que Karim Benzema ne serait pas remplacé, rassuré par le retour de Raphaël Varane, "disponible" mardi.

Il n'a pas souhaité justifier sa décision, estimant avoir suffisamment d'attaquants autour de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani et Olivier Giroud.

A 34 ans, Benzema ne disputera probablement jamais une deuxième Coupe du monde, après celle de 2014 qu'il avait terminée en quarts de finale, dans la peau de meilleur buteur français.

Une brume assez épaisse entourait l'état de santé de Benzema depuis la mi-octobre. Il se plaignait de gênes persistantes à la cuisse droite depuis plusieurs semaines, sans que la nature de ses pépins physiques ne soit clairement établie.