Qu’est-ce, sinon de « politiser le sport », d'écarter des sportifs russes de compétitions internationales ?

Emmanuel Macron a donné le coup d’envoi de la coupe du monde de football au Qatar, à sa manière... en bottant en touche: « Il ne faut pas politiser le sport », a-t-il lancé en réponse aux questions sur les polémiques autour de la compétition organisée par l’Emirat. Ces jolis propos de conte de fée ont de quoi faire sourire. Ce Mondial au Qatar s’inscrit d’ores et déjà comme un exemple de compétition aux contours politiques, géopolitiques, sociétaux et même judiciaires.

Le football représente un enjeu politique de première importance, c’est une évidence – au moins en France – pour des dirigeants toujours à la recherche du graal perdu : la popularité et le lien avec le pays. Comment le président français peut-il sérieusement penser qu’une telle affirmation peut clore le sujet ?

Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, a sans hésiter, politisé le football. Qui a prodigué ses conseils à Kylian Mbappé, tenté de quitter le PSG en lui déclarant : « Tu es un sportif important pour la pays, j’ai besoin que tu restes en France » ? C’est Emmanuel Macron, selon les propres révélations de Mbappé dans un entretien récemment accordé à un magazine américain.

Adrian DENNIS / AFP Les gens traversent un boutre devant un panneau de la Coupe du monde de la FIFA à Doha le 16 novembre 2022, avant le tournoi de football de la Coupe du monde de Qatar 2022

Qui est allé à la veille de la dernière Coupe du Monde en Russie, en 2018, à Clairefontaine, pour donner ses consignes ? Emmanuel Macron. « Vous n’avez qu’un seul objectif, gagner », leur a t-il intimé, alors imprégné de son personnage de président-manager. Et de décliner les métaphores, dans une interview télévisée, sur les qualités comparées de coach des Bleus et capitaine de la France.

Quelques semaines plus tard, en Russie , la photo – non officielle – prise par un journaliste russe, d’un jeune président français galvanisé depuis les gradins par les buts tricolores lors de la finale deviendra un objet de la communication présidentielle sur un chef énergique et fougueux. Vous avez dit ne pas politiser le sport ? Les exemples foisonnent qui établissent le contraire.

Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP Le président français Emmanuel Macron réagit lors du match de football de la finale de la Coupe du monde Russie 2018 entre la France et la Croatie au stade Luzhniki de Moscou le 15 juillet 2018

Il suffit de se rappeler comment, en 1998, au fond du trou un an après sa dissolution ratée, Jacques Chirac se saisit avec maestria de l’épopée fantastique des Bleus, lui qui ne suivait jamais le football. En s’installant quasiment dans les vestiaires des joueurs, en instituant le rituel du baiser porte bonheur sur le crâne chauve du gardien de but Barthès et en brandissant la coupe du Monde lors d’une garden party mémorable le 14 juillet 1998. Résultat : une remontada significative dans les sondages. Chapeau bas à l’artiste politique.

Qu’est-ce, sinon de « politiser le sport », lorsque nombre de sportifs russes ont été stigmatisés ou écartés dans les compétitions internationales dans le cadre des sanctions prises contre la Russie après l’attaque contre l’Ukraine en février 2022 ? Aucune voix présidentielle ne s’est faite entendre à ce moment-là.

Cette fois, il s’agit en réalité de masquer un malaise, eu égard à l’importance des relations entre la France et le Qatar. La liste est longue des griefs et des polémiques qui entourent cette coupe du Monde : libertés individuelles piétinées, travailleurs étrangers maltraités, ignorance des impacts écologiques suite à l’organisation de cette compétition dans un pays au climat surchauffé naturellement.

Odd Andersen/AFP Un panneau routier pour la Coupe du monde de football Qatar 2022 est vu à côté d'une autoroute près d'Abu Samra, dans l'ouest du Qatar, le 15 novembre 2022.

Pourtant, le Qatar, émirat influenceur, est déjà le vainqueur politique : ce petit état gazier est pour quelques jours le centre du monde. Le terrain est aussi géopolitique : pour la première fois, un bureau israélien a été autorisé à ouvrir pour la couverture de l’événement et une compagnie turque assure les vols directs des supporters entre Tel Aviv et Doha. C’est l’occasion de faire apparaître au grand jour des liens secrets antérieurs à la Coupe du Monde.

Entre Israël et le Qatar, il y aura un avant et un après 2022. A n’en pas douter, le spectacle ne se cantonnera pas aux exploits des footballeurs. Des équipes, comme le Danemark et l’Australie entendent protester en rappelant les droits LGBT, réprimés au Qatar. Des joueurs, dont des Français, ont fait savoir qu’ils s’exprimeront sur la manière dont ce Mondial a été organisé.

Emmanuel Macron a tout de même eu une parole de bon sens dans la deuxième partie de sa déclaration : « C’est au moment de l’attribution de la compétition qu’il faut se poser les questions sur le pays qui l’obtient ». Sur ce point, le président a raison : les détracteurs du Qatar n’ont pas découvert le mois dernier la tenue de la Coupe du Monde.

« J’ouvrirai une enquête sur la Coupe du Monde du Qatar. Il y a trop de zones d’ombre »

Une institution s’est justement posée cette question : la justice. Le Parquet National Financier a ouvert une enquête sur des soupçons de corruption sur les conditions de l’attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Au cœur du dossier : des questions sur les rôles de Michel Platini et de Nicolas Sarkozy - proche de l’émirat- lors d’un déjeuner décisif à l’Elysée. Quelques temps avant l’ouverture de l’enquête, la magistrate Eliane Houlette, alors cheffe du PNF, confiait en privé sa détermination à l’auteur de ces lignes : « J’ouvrirai une enquête sur la Coupe du Monde du Qatar. Il y a trop de zones d’ombre ». Dont acte. Preuve que l’on n’a pas terminé d’entendre parler de la Coupe du Monde 2022.