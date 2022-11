Les bleus de 86, ce sont des scénaristes de l’impossible. Des savants fous.

1986… au Mexique. Stade de Guadalajara. La France championne d’Europe en titre et tout juste remise du traumatisme de Séville 1982 affronte le Brésil en quart de finale. La dernière fois qu’une coupe du monde a eu lieu au Mexique, c’était en 1970 et c’est… le Brésil de Pelé qui avait soulevé le trophée. Je suis devant ma télé, en famille… j’ai 10 ans et je garde près de moi l’album panini de la compétition pour être bien sûr du nom des joueurs.

A la page France, le carré magique : Tigana, Giresse, Fernandez et Platini. A l’époque, pour les petits français fans de football, vous avez là les 4 fantastiques. A l’époque, l’équipe de France n’a jamais gagné une coupe du monde parce qu’elle n’est pas encore une équipe intraitable.

La France de 86, c’est une équipe d’artistes, amoureuse du beau geste plus que de l’efficacité, elle pratique un football-bohème, elle gagne ou perd mais… avec la manière. Le match est haletant, le Brésil dominateur. Mais on tient.

AFP Les joueurs de football français se battent pour le ballon contre leur adversaire allemand, comme le gardien français Joel Bats réagit, lors du match de football de Coupe du monde entre la France et l'Allemagne, le 25 juin 1986 à Guadalajara

Joël Bats, notre gardien de but, a pu compter sur ses poteaux et le penalty raté de Zico. 1-1 à la fin du temps réglementaire… Deux équipes épuisées jettent leur dernière force dans une prolongation irrespirable. Au bout des 30 minutes, on se prépare pour les tirs aux buts.

Joël Bats est dans un grand jour, Socrates le meneur brésilien aussi, mais, ça va être au tour de Platini de tirer pour la gagne. Platini c’est notre maître à jouer, le patron de la Juventus de Turin, le triple ballon d’or. Platini c’est le meilleur tireur de coup-franc de l’histoire des bleus. Platini c’est celui qui va nous qualifier c’est sur !

Georges GOBET / AFP Les joueurs de l'équipe de France de football posent, le 7 mai 1986 à Font-Romeu

Il cherche la lucarne, le ballon passe au-dessus.

Il cherche la lucarne, le ballon passe au-dessus. Mes mains attrapent ma tête. Je n’ai que dix ans, un âge ou une défaite au foot peut encore vous faire pleurer. Le tireur brésilien s’avance pour terminer le travail.

Je ne veux pas regarder… ça crie autour de moi… Incroyable ! Lui aussi rate son tir !!! L’ascenseur émotionnel monte d’un étage. L’espoir renaît. Les bleus de 86, ce sont des scénaristes de l’impossible. Des savants fous. Thierry Roland aux commentaires annonce Luis Fernandez comme prochain tireur. Luis, c’est le sale gosse de l’équipe, celui qu’on adore parce qu’il ne lâche rien, ni le ballon, ni le maillot des joueurs adverses.

« Allez petit bonhomme ! » lui hurle Thierry Roland.

« Allez ! Allez ! Ouiiiiiiiii….bravo petit bonhoooomme ».

La France est qualifiée, elle a une fois de plus réaliser l’inimaginable. Elle a une fois de plus, joué le plus beau match d’une coupe du monde… qu’elle ne gagnera pas.