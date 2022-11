Le pari de Bergé pour les 40 ans de la maison YSL était d’apporter de la grâce dans la bière

RTL, première radio de France (à l’époque) rêve de tout journaliste. Je suis pigiste et donc éjectable, je dois exister dans cette rédaction puissante, faire ma place. La légèreté, la fantaisie, le décalage…. c’est pas trop la came du duo qui dirige la rédac, l’un chauve avec ses lunettes rondes, l’autre replet avec ses bretelles, me regardent depuis le début de mon CDD, ils ne savent pas quoi faire de moi, je suis d’une autre planète, un ovni dans cette rédac excellente, exigeante masculine, macho (et un poil lourdaude quand même).

Pourtant, le présentateur du 13h me tend la main, le seul: "Si vous nous faites une série sympa/RTL/compatible genre “Moi et le Mondial”, je prends en fin de journal", me dit le plus écouté et le plus compétent des présentateurs de France. Pro, carré, amical, ni dragueur, ni tordu. Juste pro. Alors, je lui fais des sujets décalés foot et il prend.

Je fais un sujet en appelant tous les Laurent Blanc de France qui compatissent avec le vrai Laurent Blanc, après son expulsion contre la Croatie en demie (il est privé de finale). Je fais un sujet à la fois drôle et triste sur la dépression de Footix, la mascotte du Mondial.

JOEL SAGET / AFP Footix, la mascotte officielle de la Coupe du monde 1998

C’était un pauvre intermittent qui étouffait dans la peluche, se faisait bousculer, tous les mômes de banlieue essayaient de le faire tomber, il vivait un calvaire et on ne voyait que lui partout en emblème du bonheur.

J’ai fait la 10 féminine qui donnait des conseils au célèbre 10 Zidane. J’ai fait le orange des Hollandais, la pizza des Italiens… Bref, l'actu et la progression des Bleus m’ont donné des idées de sujets en or (Libération fait un article, le duo me regarde quand même comme un ovni transparent, mais on s’en fout, la France est heureuse, joyeuse, unie, la BBB team est en demi-finale !)

Balancer en Seine Saint-Denis au Stade de France avant la finale, 300 looks, 50 mannequins

La maison Yves Saint Laurent, sous la houlette du génial Pierre Bergé, décide de profiter de cette exposition en mondovision pour faire le défilé de mode le plus fou de l’histoire. Balancer en Seine Saint-Denis au Stade de France avant la finale, 300 looks, 50 mannequins dont Carla Bruni, Katioucha, Laetitia Casta et les plus belles robes de l’univers à des hordes de mecs.

DANIEL GARCIA / AFP Des mannequins, dont Carla Bruni (C) vêtue d'une robe blanche en forme d'oiseaux de Georges Braque, lors d'un défilé Yves Saint Laurent quelques heures avant la Finale de la Coupe du monde 1998

Le pari de Bergé pour les 40 ans de la maison YSL était d’apporter de la grâce dans la bière et les gueulantes et ça a marché. Je me suis donc faite engager comme habilleuse, moi et mon nagra parmi 130 habilleuses sur presque mille petites mains YSL mobilisées sur cet événement so irréel. Une organisation parfaitement maîtrisée comme seuls le luxe et l’élégance française savent faire, les plus beaux corps du monde à habiller avec les plus beaux vêtements du monde.

Je me suis occupée d’Adriana Karembeu, douceur incarnée bombasse parmi les bombasses

Je me suis occupée d’Adriana Karembeu, douceur incarnée, bombasse parmi les bombasses aux jambes interminables. Derrière elle, dans la file des filles, je me souviens qu’une jeune slave pleurait en réalisant qu'un milliard de personnes allaient voir ses seins (je me demande si elle n’a pas abandonné le défilé, la gourdasse). Ça criait, ça résonnait dans les backstages du Stade France, ça sentait un peu la godasse à crampons et le carrelage javel mais dans du satin duchesse et de la soie.

La pelouse grondait à quelques mètres de nous, le sol sursautait à chaque but, la fureur des supporters s’envolait dans le ciel et les étoiles, la moiteur de l’été, la musique, les annonces, la clameur, le catering, les cadeaux, le champagne, le stade si chaud si proche… On était tous fous, une drogue fiévreuse nous a emportés. C’était exceptionnel, exceptionnel. La France a gagné, on connaît la suite.

Mais nos bus n’ont jamais pu repartir, bloqués par une masse en folie générale. Un sortilège a embrasé l’Île de France paralysant tous les accès. On a passé la nuit sur le périph portes ouvertes, avec les voitures, les fous dedans, supporteurs ivres à pieds, les cris, les klaxons, les banderoles.

Vers midi le grand patron m’a laissé mon quart d’heure de gloire sur RTL

Jamais on avait vu une folie collective pareille, je suis arrivée à RTL a 5h du matin, toute l’équipe dont les journalistes foot étaient prévus pour l’édition spéciale. Je ne sais plus qui étaient ces mecs Eugène Saccomano ? Thierry Roland ? Christian Olivier ? Je ne sais plus, ils gueulaient comme des malades autour de la table du grand studio de RTL et moi au bout toute petite. On est restés en édition spéciale, direct jusqu’au 13H.

J’ai attendu attendu attendu attendu et, vers midi, le grand patron m’a laissé mon quart d’heure de gloire sur RTL, le quart d’heure historique pour raconter cette soirée et dire, au fond, que le foot et la mode ce n’est pas que les FDF (femmes de footballeurs), et que le sérieux et le léger font aussi bon ménage. Ces messieurs m'ont écoutée tout comme la France entière. Merci éternel au présentateur du 13h.