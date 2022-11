Mondial 2022 : Coup d'envoi du Qatar avec une cérémonie d'ouverture à l'accent olympique

La cérémonie sera suivie du premier match du tournoi entre le pays hôte et l'Équateur

La cérémonie d'ouverture de la très attendue et controversée Coupe du monde de football vient de commencer au Qatar. La cérémonie au stade Al Bayt, d'une capacité de 60 000 places, sera suivie du premier match du tournoi entre le pays hôte et l'Équateur. En Israël, les matchs de la Coupe du monde sont diffusés par le radiodiffuseur public Kan 11.

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Des danseurs se produisent pendant la cérémonie d'ouverture avant le match de football du groupe A de la Coupe du monde Qatar 2022 entre le Qatar et l'Équateur au stade Al-Bayt à Al Khor, le 20 novembre 2022.

La cérémonie d'ouverture a mêlé "tradition qatarienne et culture universelle" et avait pour têtes d'affiche l'acteur Morgan Freeman et Jungkook, l'un des chanteurs du groupe sud-coréen de K-pop, BTS. Il a interprété Dreamers, l'un des hymnes du premier Mondial au Moyen-Orient et dans le monde arabe, au côté du chanteur qatarien Fahad Al-Kubaisi.

AFP Cérémonie d'ouverture au Qatar

La cérémonie incluait "des hommages aux 32 équipes en compétition, aux précédents organisateurs de la Coupe du monde et aux bénévoles de l'événement", a affirmé la Fifa dans un communiqué.

Dans un contexte de critiques récurrentes contre le Qatar en matière de respect des droits humains, cette cérémonie d'une trentaine de minutes était placée sous le signe du "respect et de l'inclusion", selon un document transmis par les organisateurs.

"Des personnes de races, de nationalités, de croyances et d'orientations différentes se réuniront ici au Qatar et autour d'écrans sur tous les continents", a déclaré l'émir, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. "Qu'il est beau pour les gens de mettre de côté ce qui les sépare pour préserver leur diversité et ce qui les unit en même temps."

Plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement étaient présents, au premier rang desquels le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, le roi de Jordanie, ou encore les présidents palestinien Mahmoud Abbas, algérien Abdelmadjid Tebboune, égyptien Abdel Fattah Al Sisi, rwandais Paul Kagame et libérien, l'ancien footballeur George Weah, ainsi que Recep Tayyip Erdogan de Turquie.

Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et le président du Comité international olympique Thomas Bach étaient également dans le stade.

MANAN VATSYAYANA / AFP L'émir du Qatar, cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, prononce un discours aux côtés du roi de Jordanie Abdullah II

La France, championne du monde en titre, était représentée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le Président Emmanuel Macron a annoncé sa présence pour la demi-finale ou la finale uniquement en cas de qualification des Bleus.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est lui attendu lundi pour une visite de deux jours dans l'émirat. Le Danemark, qui s'est affiché parmi les plus hostiles au Mondial qatari, avait fait savoir qu'aucun membre de son gouvernement ni d'ambassadeur ne serait présent.

Le coup d'envoi du match d'ouverture était prévu à 19h00 (17h00). Le Qatar est devenu le premier pays hôte à s'incliner lors de son entrée en lice, vaincu (2-0) dimanche par l'Équateur de l'intenable Valencia, auteur d'un doublé.