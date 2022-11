"L'Iran envisage de nuire pendant le Mondial au Qatar" (Chef des renseignements de Tsahal)

Le général Aaron Haliwa estime que plus la pression augmente sur l'Iran, plus sa réponse devient agressive

Le chef des renseignements de Tsahal, le général Aaron Haliwa, a déclaré lundi lors de la conférence de l’INSS (Institute for National Security Studies), que l'Iran envisageait de frapper pendant le Mondial qatari. "Les Iraniens envisagent de frapper le Mondial au Qatar et la seule chose qui les arrête est la réaction des Qataris."

"L’Iran est sous pression, et cela s'accompagne de réactions agressives. Je pense que cette tendance va se poursuivre", a notamment assuré Aaron Haliwa. Selon lui, cette pression découlerait de la situation économique difficile de l’Iran et des protestations en cours depuis mi-septembre contre le régime des mollahs. Il estime que plus la pression augmente, plus la réponse du régime devient agressive.

IRANIAN DEFENCE MINISTRY / AFP Illustration - Drones armés iraniens

Aaron Haliwa assure que Londres et Washington se préparent également à une attaque iranienne et que s’ils en sont inquiets, le monde doit l’être aussi. "Je ne suis pas sûr que le monde comprenne encore la puissance de l’Iran", martèle-t-il.

Faisant référence au programme nucléaire de Téhéran, Aaron Haliwa a assuré qu’"Israël agit seul contre l’Iran et prend des décisions liées à sa sécurité nationale. Le soutien américain à Israël n’est pas concret, j’appelle ça le silence du consentement, même si les États-Unis savent bien que l’Iran est une menace pour l'ordre mondial tout entier."