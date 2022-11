Alors que je commentais cette finale pour la radio Europe 1, j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer

Ce 9 juillet 2006, l'affiche de la finale de la coupe du monde en Allemagne, France-Italie, dans le stade olympique de Berlin, construit par les nazis pour les jeux olympiques de 1936, présentait tous les ingrédients d'un scenario grandiose. Mais, alors que je commentais cette finale pour la radio Europe 1, j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer ce soir-là, aux alentours de la 110e minute, après un match étouffant de suspens.

Sur le moment, personne, dans la tribune de presse où nous nous trouvons, à quelques mètres de l'action, ne s'aperçoit du geste qui va changer la face de cette finale. Zinedine Zidane, capitaine des Bleus, promis au titre de meilleur joueur de la compétition si la France venait à l'emporter, vient d'assener un violent coup de tête au défenseur italien Marco Materrazzi.

ROBERTO SCHMIDT / AFP Le milieu de terrain français Zinedine Zidane reçoit un carton rouge de l'arbitre Horacio Elizondo d'Argentine

L'action s'est déroulée loin du ballon, échappant à presque tous les observateurs pourtant, comme nous, à quelques mètres de la pelouse. C'est le quatrième arbitre sur le bord du terrain qui a tout vu, grâce à l'aide d'un écran de télévision et alors que la vidéo assistance est encore loin d'être légalisée dans le football. Il faudra quelques minutes pour que ces images nous parviennent à nous aussi, en tribune de presse, sur nos écrans de contrôle pour comprendre ce qui a amené l'arbitre argentin de la finale à sortir un carton rouge direct et renvoyer tête basse au vestiaire le meilleur joueur du monde.

Un cri de stupeur dans nos commentaires en direct témoigne de la surprise qui nous saisit tous, nous les observateurs assidus de tant de matchs de football. Je me souviens encore de la figure figée de mon consultant Guy Roux rompu aux situations de matchs pendant tant d'années et lui aussi abasourdi par la violence et la soudaineté de ce geste dans un tel match.

FRANCK FIFE / AFP Zinédine Zidane en 2006

Il faudra des années et des heures et des heures d'émission pour tenter de comprendre ce qui a poussé Zidane à un tel geste pour son dernier match officiel. Pour ma part, j'ai passé les jours qui ont suivi cette finale à donner mon avis dans toutes les éditions d'information et de sport d'Europe 1. Il fallait à tout prix expliquer comprendre pourquoi Zidane avait donné ce coup de tête, lui, le dieu vivant de millions de français et de fans de football à travers le monde. L'explication n'était pas à la hauteur de l'évènement.

Zidane, qui avait grandi dans un quartier populaire de Marseille où le coup de tête est souvent la réponse immédiate à un tacle appuyé sur un terrain de football de quartier, avait en fait répondu de manière spontané à une insulte d'un joueur adverse, comme l'aurait fait l'adolescent qu'il était 20 ans plus tôt. Pour moi, ce geste avait mis fin de manière décevante à une finale de coupe du monde qui était tellement incertaine avant le carton rouge. Mais pas si inattendu si on regarde la carrière du joueur que fut Zidane : génie du foot né dans les quartiers nord de Marseille.

Jean-Charles Banoun est journaliste pour i24NEWS