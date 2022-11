Mondial: Benjamin Netanyahou lance un "Mazal tov" à l’Arabie saoudite après sa victoire sur l’Argentine

Benjamin Netanyahou a assuré que tout Israël était impressionné par la victoire de l'Arabie saoudite

Le futur Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le député arabe-israélien Ahmad Tibi, qui sont habituellement en désaccord sur tout, se sont tous deux réjouis publiquement de la victoire surprise de l'Arabie saoudite sur l'Argentine au Mondial de football au Qatar. Benjamin Netanyahou a tweeté une vidéo dans laquelle il s’adresse au blogueur saoudien pro-Israël, Mohammed Saud.

"L'Argentine est une grande nation de football et Messi est un grand joueur de football, ce qui rend la victoire de l'Arabie saoudite d'autant plus impressionnante. Mazal tov", peut-on entendre dire Benjamin Netanyahou. Il a également assuré que tout Israël était impressionné par la victoire de l'Arabie saoudite.

Ahmad Tibi a lui aussi choisi Twitter pour saluer l'exploit saoudien. "Cette victoire de l'équipe saoudienne sur l'Argentine est incroyable. C'est un sacrifice, un effort et un triomphe. Le public saoudien est le 12e homme. Vous avez ébloui le monde entier", a-t-il posté.

La victoire saoudienne 2-1 sur l'Argentine est considérée comme l'une des plus grandes surprises de l'histoire du Mondial. L'Argentine est arrivée au Qatar avec une série de 36 matchs sans défaite et semblait être sûre de remporter une victoire facile avant que les choses ne tournent au vinaigre face à la 51e nation du football mondial et le chef-d’œuvre de Salem Al-Dawsari.