Des signes de soutien aux Palestiniens ont également été observés lors de matchs impliquant des équipes arabes

Des supporters de l'équipe de Tunisie qui assistaient au match opposant leur sélection à l'Australie, samedi au stade Al-Janoub de Doha, dans le cadre de la phase de poule du Mondial de football au Qatar, ont brandi une énorme banderole de soutien aux Palestiniens, sur laquelle était inscrit "Free Palestine" (Libérez la Palestine). Les autorités tunisiennes sont férocement hostiles à Israël et sont opposées à la normalisation des relations avec l'Etat hébreu, alors que, selon les observateurs, certains des supporters venus encourager l'équipe tunisienne au Qatar ont été recrutés pour mettre en avant la cause palestinienne.

https://twitter.com/i/web/status/1596491946805334019 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Des signes de soutien aux Palestiniens ont également été observés lors de matchs impliquant des équipes arabes : le capitaine de l'équipe du Qatar a notamment porté un bandeau frappé du drapeau palestinien lors du match d'ouverture et certains supporters saoudiens brandissaient des drapeaux palestiniens après la victoire de leur équipe sur l'Argentine. On attend dorénavant de voir si la Fifa, qui a interdit tous les messages politiques pendant la compétition, exhortant les sélections à "se concentrer sur le football" et à ne pas l'entraîner "dans chaque bataille idéologique ou politique", sanctionnera l'initiative des supporters tunisiens. "Il est interdit aux joueurs et officiels d’afficher des messages ou slogans de nature politique, religieuse ou personnelle dans quelque langue ou sous quelque forme que ce soit sur leur tenue, leur équipement (...) ou leur corps", stipule le règlement de la fédération internationale pour la compétition, à l'article 27.

https://twitter.com/i/web/status/1594345000850128900 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Sur le terrain, la Tunisie s'est mise dans une situation très délicate au Mondial en s'inclinant samedi 1-0 contre l'Australie, victorieuse grâce à un but de Mitchell Duke. Pour espérer encore se qualifier pour les 8e de finale, les "Aigles de Carthage", qui ne comptent qu'un seul point, devront impérativement battre la France, championne du monde en titre, lors de leur troisième match, et espérer une conjoncture favorable dans le groupe. L'Australie en revanche peut continuer à rêver, puisqu'une victoire contre le Danemark lui ouvrirait les portes de la phase à élimination directe.