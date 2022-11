Mondial : les drapeaux palestiniens à l'honneur, les Israéliens se font discrets

"Il est très difficile de travailler ici", affirment les journalistes israéliens

Alors que les supporters arabes brandissent fièrement le drapeau palestinien à Doha pendant la première Coupe du monde organisée au Moyen-Orient, une "résistance pacifique à "l'occupation israélienne", l'Etat hébreu a appelé ses ressortissants à la discrétion. De nombreux fans, pour la plupart arabes, refusent de s'exprimer devant les caméras israéliennes, tandis que d'autres scandent "vive la Palestine" durant les retransmissions en direct.

https://twitter.com/i/web/status/1596526068919418880

Dans une vidéo filmée par l'AFP et visionnée plus de 5,2 millions de fois sur Twitter, un supporter saoudien tance le journaliste Moav Vardi, de la chaîne Kan: "Il n'y a que la Palestine, il n'y a pas d'Israël... vous n'êtes pas le bienvenu ici". "Il est très difficile de travailler ici", affirme à l'AFP Moav Vardi, disant toutefois comprendre la colère dans le monde arabe, échaudé par des décennies "d'occupation" par Israël des territoires palestiniens, considérée comme illégale par la communauté internationale.

Dror Hoffman, un journaliste de la chaîne publique Kan, a par ailleurs affirmé que son équipe avait été expulsée d'un taxi et priée de quitter un restaurant au Qatar, en raison de sa nationalité israélienne. Il a ainsi relaté que le chauffeur de taxi les avait fait descendre au milieu de nulle part et avait refusé de prendre leur argent parce que "nous étions en train de tuer ses frères". Puis plus tard, alors qu'ils filmaient à côté d'un restaurant, les propriétaires ont fait venir des agents de sécurité et leur ont demandé de partir et de supprimer la vidéo. "Je me suis senti menacé", a affirmé Dror Hoffman.

De nombreux Qataris, dont le pays n'entretient pas de relations officielles avec Israël, ont accroché des drapeaux palestiniens aux vitres de leurs voitures. Dans les tribunes, certains d'entre eux arborent des brassards reprenant les motifs du keffieh, symbole de la résistance à l'occupation israélienne, tandis que des chants palestiniens résonnent dans les fan zones de Doha.

"Certains étrangers ne connaissent pas le drapeau palestinien et nous posent des questions", raconte Yahya Abou Hantach, un Palestinien de 33 ans résidant à Doha. "C'est une occasion en or de mettre en avant notre cause", se réjouit le supporter muni d'un maillot de l'équipe du Qatar et d'un drapeau palestinien. Pour Souhaib al-Issa, un Jordanien de 16 ans, brandir le drapeau palestinien est un signe de "résistance pacifique pour exprimer notre rejet de la normalisation avec un pays qui occupe la Palestine". Le Qatar, qui tient à afficher son soutien aux Palestiniens, n'a pas suivi Bahreïn et les Emirats arabes unis, deux voisins du Golfe qui ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020.