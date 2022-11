Mondial : l'homme ayant fait irruption sur le terrain avec un drapeau LGBT remis en liberté

"Enfreindre les règles pour une bonne cause n'est jamais un crime", a déclaré le militant

Un Italien qui a couru sur le terrain lors d'un match de Coupe du monde au Qatar avec un drapeau arc-en-ciel a été libéré après une brève détention, a annoncé mardi le ministère italien des Affaires étrangères.

"Après une brève détention, il a été libéré par les autorités sans autre conséquence", a indiqué le ministère, sans préciser où il avait été détenu ni par qui. L'homme, identifié comme Mario Ferri, portait également un T-shirt avec les mots "Respect pour la femme iranienne" dans le dos et "Sauvez l'Ukraine" sur le devant. Il s'est trouvé sur le terrain pendant environ 30 secondes au cours de la seconde moitié du match entre le Portugal et l'Uruguay avant d'être plaqué à terre et escorté par la sécurité.

"La Fifa a interdit les brassards arc-en-ciel et les drapeaux des droits de l'Homme dans les tribunes, ils ont bloqué tout le monde, MAIS PAS MOI, comme un Robin des Bois", a écrit Mario Ferri sur son compte Instagram, estimant qu'"enfreindre les règles pour une bonne cause n'était jamais un crime."

Cet homme de 35 ans, surnommé "Le Faucon" et habitué de ce type d'intrusion, est un footballeur qui évolue dans des clubs de divisions inférieures et qui se définit comme "un pirate moderne". Il a déjà organisé des manifestations similaires, notamment lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, où il avait soulevé la question des enfants vivant dans la pauvreté.

Les droits des homosexuels et l'utilisation du drapeau arc-en-ciel constituent un vif sujet de controverse depuis le début de la Coupe du monde au Qatar, pays où l'homosexualité est illégale. Les capitaines de sept équipes européennes ayant prévu de porter des brassards anti-discrimination sur le thème de l'arc-en-ciel pendant le tournoi, ont dû reculer face à la menace de mesures disciplinaires de la part de l'instance dirigeante du football, la FIFA.