Mondial : un supporter israélien fuit le Qatar après une vidéo pointant son passé de soldat

"Guy Hochman est en fait un soldat tueur"

Un supporter israélien du Mondial a fui le Qatar lundi après qu'une vidéo publiée sur Twitter a révélé son passé de soldat de Tsahal et son enrôlement au sein d'une unité ayant tué de nombreux Palestiniens.

Du nom de Guy Hochman, il était entré au Qatar en se faisant passer pour un comédien qui souhaitait réaliser des vidéos humoristiques. Il avait notamment affirmé dans l'une de ses vidéos publiées sur Facebook qu'il s'était rendu dans l'émirat "pour faire la paix". Dans une autre vidéo, il partageait son enthousiasme alors qu'il était entouré de supporters iraniens en liesse.

C'est alors que la journaliste américano-palestinienne, Samar Dahmash-Jarrah, a posté une vidéo sur son compte Twitter révélant son passé de soldat israélien avec le message : "Dénoncez-les. Ce sont des criminels."

Dans cette vidéo largement visionnée et partagée, Samar Dahmash-Jarrah, ancienne contributrice de CNN qui compte 171 000 abonnés sur Twitter, déclare que Guy Hochman se présente comme un "artisan de la paix alors qu'il est en fait un soldat tueur".

https://twitter.com/i/web/status/1596841207233409024 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Elle précise qu'il était commandant du bataillon 932 des Brigades Nahal et qu'il avait servi dans une unité ayant tué des milliers de Palestiniens pendant les première et deuxième Intifadas. Et d'ajouter que son unité avait également tué des familles entières pendant les guerres israéliennes contre Gaza. "C'est le vrai visage d'Israël dans ce Mondial", dit-elle.

Selon les médias israéliens, Guy Hochman aurait dû rester au Qatar jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, mais il a réservé un billet rapidement après la diffusion de la vidéo afin de rentrer en Israël.

De nombreux journalistes israéliens se sont rendus avec enthousiasme au Qatar pour rendre compte des sentiments pro-israéliens des Arabes pendant le tournoi, mais ils ont été choqués que personne ne veuille leur parler. Ils affirment ne pas se sentir en sécurité, au point qu'ils cachent leur identité. Le Conseil à la sécurité nationale a d'ailleurs prié les Israéliens lundi de ne pas se rendre dans l'émirat, affirmant que "c'était dangereux".