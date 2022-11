Mondial : la France battue par la Tunisie (1-0) mais première de son groupe

La France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale malgré sa défaite

La France, championne du monde en titre et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial avant le match, a terminé première de son groupe malgré sa défaite 1 à 0 contre la Tunisie mercredi. Dans l'autre match du groupe D, l'Australie a arraché le deuxième billet pour les 1/8 en battant le Danemark, sur le même score (1-0).

Les deux équipes affronteront samedi et dimanche les deux qualifiés du groupe C. L'Arabie saoudite et le Mexique d'une part, l'Argentine de Lionel Messi et la Pologne de Robert Lewandowski de l'autre, se disputent dans la soirée ces deux places en huitièmes de finale.

Les champions du monde sortants pensaient bien avoir arraché l'égalisation d'une volée croisée d'Antoine Griezmann dans les ultimes secondes (90+8), mais le but a été annulé pour hors-jeu après recours à la VAR.

C'est l'attaquant Wahbi Khazri qui a marqué le but de la victoire à l'issue d'un raid dans la défense française (58e). L'entraîneur français avait laissé au repos de nombreux titulaires. A ce moment précis, la Tunisie était qualifiée. Mais dans la foulée, l'Australien Mathew Leckie a marqué contre le Danemark et permis aux Socceroos de reprendre la deuxième place qualificative (60e).