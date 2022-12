Mondial : place aux huitièmes de finale !

Les matches couperet débutent samedi avec Pays-Bas - Etats-Unis, suivi d'Argentine - Australie

La Corée du Sud et la Suisse ont pris vendredi les deux derniers tickets pour les huitièmes de finale d'un Mondial-2022 qu'Uruguayens et Serbes ont quitté dans les larmes et l'amertume. La Corée du Sud s'est qualifié grâce à sa victoire sur le fil contre le Portugal (2-1), qui reste premier du groupe; la Suisse a refait le coup de 2018 en prenant le meilleur sur la Serbie (3-2) pour lui souffler la deuxième place derrière le Brésil, battu par le Cameroun (1-0) sans conséquence puisqu'il reste premier.

Anne-Christine POUJOULAT / AFP L'attaquant camerounais Nicolas Moumi Ngamaleu se bat pour le ballon avec le défenseur brésilien Dani Alves lors du match du groupe G de la Coupe du monde au Qatar le 2 décembre 2022.

Dès samedi débuteront les matches couperet, avec Pays-Bas - Etats-Unis (16h00) puis Argentine - Australie (20h00). La France, tenante du titre, affrontera dimanche la Pologne de Robert Lewandowski (16h00), tandis que le Sénégal, champion d'Afrique, défiera l'Angleterre (20h00). A l'exception des Belges et surtout des Allemands, éliminés jeudi, les principaux favoris seront au rendez-vous des 1/8 de finale qui se clôtureront le 6 décembre par Portugal-Suisse et Brésil-Corée du Sud.

Au lendemain de la stupéfiante qualification du Japon, la Corée du Sud a encore mis le football asiatique en haut de l'affiche. Sa victoire contre le Portugal (2-1), obtenue à l'entrée des arrêts de jeu (90e+1) lui a permis de souffler la seconde place qualificative aux Uruguayens, au bénéfice d'une meilleure attaque (4 buts contre 2), les deux formations ayant le même nombre de points (4) et une différence de buts nulle.

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Les joueurs de la Corée du Sud célèbrent leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde à la fin du match contre le Portugal au stade Education City à Al-Rayyan, à l'ouest de Doha, le 2 décembre 2022.

Un dénouement cruel qui a laissé en pleurs sur son banc l'attaquant Luis Suarez, dont c'était la dernière apparition en Coupe du monde, comme pour son compère de l'attaque Edinson Cavani. Furieux de n'avoir pas obtenu en fin de rencontre un pénalty, celui-ci a renversé de rage l'écran de la VAR situé à la sortie du terrain.

S'ils seront archi favoris, les Brésiliens, qui, avec leur équipe B, ont subi contre le Cameroun leur première défaite en phase de poules depuis 1998, sont prévenus: l'équipe entraînée par Paulo Bento (qui était suspendu vendredi) ne compte pas disputer ce match en victime expiatoire. C'est la troisième fois que Japon et Corée du Sud se retrouvent ensemble en huitième de finale, après le Mondial qu'ils avaient organisé ensemble en 2002 puis celui disputé en Afrique du Sud en 2010.