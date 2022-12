Mondial : l'Argentine en quarts de finale après sa victoire contre l'Australie

Leo Messi disputait ici son millième match en tant que professionnel

Un éclair de génie de Lionel Messi et une bourde de Mathew Ryan ont coulé l'Australie (2-1), samedi à Doha, et envoyé l'Argentine en quarts de finale du Mondial-2022 contre les Pays-Bas, vendredi prochain.

Pour le millième match professionnel de sa carrière, Messi a une nouvelle fois débloqué une situation qui semblait figée à la 35e minute, d'une frappe enroulée chirurgicale dans la surface de réparation qui a trompé Mathew Ryan. Le gardien des Socceroos s'est ensuite rendu coupable d'une bourde sur le deuxième but argentin.

Glyn KIRK / AFP L'attaquant australien Garang Kuol et le défenseur argentin Nicolas Tagliafico lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde Qatar 2022, le 3 décembre 2022

La rencontre a débuté dans une ambiance survoltée, au son des chants des supporters ciel et blanc de l'Albiceleste dans l'enceinte du stade d'al-Rayyan. Pourtant, sur la pelouse les occasions de s'enflammer ont été rares jusqu'au but de Messi. Trente-cinq premières minutes pauvres en occasions de but, avec deux équipes bien en place, semblant privilégier la prudence. Une situation qui a vraisemblablement agacé Messi, lequel a tenté de réveiller les siens, en bousculant par exemple Aziz Behic (33e) dans un geste d'humeur inhabituel.

Et l'initiative a rapidement payé puisque le septuple Ballon d'or a d'abord hérité d'un coup franc côté droit à l'origine de son ouverture du score: sur sa frappe devant le but, le géant (1,98 m) Harry Souttar a dégagé de la tête mais le ballon est revenu dans les pieds du capitaine argentin après un relais plus ou moins volontaire avec Nicolas Otamendi, ponctué par une frappe millimétrée de la Pulga dans le coin du but de Ryan (35e).