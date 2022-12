"La mort fait partie de la vie" déclare un dirigeant du Mondial après la mort d'un travailleur migrant

Cette déclaration montre un "mépris total pour le travailleur migrant décédé"

Le chef du comité d'organisation de la Coupe du monde du Qatar est sous le feu des critiques pour avoir qualifié la mort récente d'un travailleur immigré de "chose naturelle de la vie", a rapporté vendredi le Guardian.

"La mort fait naturellement partie de la vie - qu'elle se produise au travail ou dans votre sommeil", a déclaré Nasser Al Khater, alors qu'il était interrogé sur le décès du Philippin survenu alors qu'il effectuait des réparations dans un complexe servant de base d'entraînement à l'équipe saoudienne. Celui-ci aurait glissé alors qu'il se trouvait sur un chariot élévateur, avant de tomber au sol tête la première.

Selon The Guardian, N. Al Khater s'est étonné des questions des journalistes à ce sujet. "Nous sommes en pleine Coupe du monde, et elle est réussie. Pourquoi ne pas parler de cela ? Un travailleur est décédé, toutes nos condoléances à sa famille, mais il est étrange que votre première question porte sur ce sujet", a-t-il déclaré. «Les décès de travailleurs ont fait la une pendant la Coupe du monde. Tout ce qui a été dit et les conclusions qui ont été tirées sur le sujet sont absolument faux », a-t-il ajouté.

Human Rights Watch a affirmé au Guardian que la déclaration d'Al Khater montrait un "mépris total pour le travailleur migrant décédé". "Sa remarque selon laquelle les décès sont une chose naturelle, ignore la réalité selon laquelle de nombreux décès de travailleurs migrants étaient évitables", a déclaré sa porte-parole Rothna Begum. Ella Knight, chercheuse d'Amnesty International sur les droits du travail des migrants, a quant à elle déclaré au journal que l'affirmation de N. Al Khater selon laquelle chaque décès faisait l'objet d'une enquête était "tout simplement fausse".

INA FASSBENDER / AFP Des travailleurs migrants du Qatar regardent un match de football lors du Mondial

La semaine dernière, Hassan al-Thawadi, un haut responsable de l'organisation de la Coupe du monde au Qatar, a estimé "entre 400 et 500" le nombre de décès de travailleurs pendant la construction des infrastructures du tournoi, un chiffre considérablement revu à la hausse. Puis le "Comité suprême pour la livraison et l'héritage", a déclaré plus tard qu'il faisait en fait référence au nombre des décès liés au travail entre 2014 et 2020 à l'échelle nationale, sans qu'ils soient spécifiquement liés à la Coupe du monde.

Jusqu'à présent, les responsables qataris avaient admis trois décès liés à la construction des stades, ainsi que 37 autres décès de travailleurs impliqués dans cette construction, mais non liés à leur travail. Des chiffres vivement contestés par des groupes de défense des droits de l'homme, qui affirment que plus de 6 000 travailleurs migrants seraient morts lors de la construction des sites. Amnesty International demande plus de 400 millions de dollars d'indemnisation pour les familles des personnes décédées, une demande rejetée jusqu'à présent par la FIFA.

La Coupe du monde a suscité de nombreuses controverses liées aux décès et aux conditions de vie des travailleurs migrants, ainsi qu'à l'impact sur l'environnement des stades climatisés, en passant par les droits des femmes et des minorités LGBTQ.