Mondial : la France qualifiée en demi-finale après sa victoire sur l'Angleterre 2-1

La France affrontera le Maroc en demi-finale

La France, avec un Hugo Lloris décisif à de nombreuses reprises, s'est qualifiée (2-1) aux dépens de l'Angleterre pour les demi-finales du Mondial-2022, où elle affrontera mercredi le Maroc.

Les Bleus ont ouvert le score par Aurélien Tchouaméni (17e), puis repris l'avantage grâce à Olivier Giroud (78e), tandis que Harry Kane, qui avait égalisé une première fois sur penalty (53e), a manqué à la 84e minute le coup de pied de réparation qui aurait permis aux Trois Lions d'égaliser.

"C'est extraordinaire. On a super bien bossé défensivement quand on menait au score. Cela m'a rappelé la Belgique en 2018. Malheureusement, on prend ce penalty. Mais on a su être dangereux sur quelques occasions en fin de match. Il faut toujours y croire et +griezi+ me met un super ballon. Je suis trop fier. Ce soir on a sorti un très gros match. On connaissait le potentiel de cette jeune génération anglaise. Ils ont tout. Nous, on a fait preuve de beaucoup de générosité. On a été la chercher au mental", a déclaré Olivier Giroud au micro de TF1.

