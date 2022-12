Mondial : euphorie et heurts sur les Champs-Elysées, avant le choc France Maroc de mercredi

Ce match à Doha, "ce sera comme si mon père jouait contre ma mère"

"Ce soir, on s'aime. Mercredi, on divorce": des milliers de supporters de la France et du Maroc ont fêté ensemble samedi soir sur les Champs-Elysées à Paris, la qualification de leur équipe respective pour les demi-finales du Mondial-2022, où elles s'affronteront mercredi. Aussitôt la victoire des Bleus face à l'Angleterre connue (2-1), les supporters, drapeaux français ou marocain sur le dos, se sont retrouvés sur l'avenue de deux kilomètres, sous les klaxons des voitures et les vivats de la foule.

"Et une, et deux, et trois étoiles", s'enthousiasmait déjà, sous les feux d'artifice et les fumigènes, un groupe de jeunes hommes, drapeaux français dessinés sur les joues. A Doha, les Bleus venaient de s'offrir une place en demi-finale pour affronter le Maroc, qui avait éliminé le Portugal (1-0) un peu plus tôt dans la journée.

Environ 20 000 personnes étaient présentes en soirée sur les Champs-Elysées

"On ne s'y attendait pas à cette victoire marocaine. Tout le monde en est fier: j'ai vu des drapeaux algériens, égyptiens... C'est normal, c'est une première!", s'exclame Amel Abdeljalil, 28 ans, en écartant les pans de son manteau pour montrer son maillot. Les Lions de l'Atlas sont en effet la première sélection africaine à atteindre les demi-finales d'un Mondial, après les tentatives ratées du Cameroun en 1990, du Sénégal en 2002 et du Ghana en 2010.

Selon la préfecture de police de Paris, environ 20 000 personnes étaient présentes en soirée sur les Champs-Elysées. Des deux côtés de l'avenue et aux croisements des rues, les forces de l'ordre étaient déployées, munies de casques et de boucliers anti-émeutes. La Préfecture avait annoncé que "1 220 policiers et gendarmes" en civil et en tenue seraient mobilisés dès 16h. "En fin de soirée, vers 22h30, des groupes hostiles ont cherché l'affrontement avec les forces de l'ordre qui les ont systématiquement dispersés", a indiqué à l'AFP la préfecture de police.