Mondial : Ronaldo espère que chacun "tirera ses conclusions" après l'échec du Portugal

Ronaldo a quitté le stade effondré, en sanglots

Cristiano Ronaldo refuse de "réagir à chaud" mais espère que chacun "tirera ses conclusions" après l’élimination du Portugal samedi en quart de finale du Mondial par le Maroc, a-t-il indiqué dimanche dans un message publié sur les réseaux sociaux. "Espérons que le temps soit bon conseiller et permette à chacun d'en tirer ses conclusions", a écrit Ronaldo sur son compte Instagram.

"Gagner le Mondial avec le Portugal, c'était le plus grand et le plus ambitieux rêve de ma carrière (...). Je me suis beaucoup battu pour ce rêve" mais "malheureusement le rêve a pris fin hier", a regretté la star portugaise. Le Portugal a été éliminé samedi par le Maroc (1-0). Cristiano Ronaldo a quitté le stade effondré, en sanglots.

Le joueur de 37 ans, qui participait à son cinquième Mondial, n'a pas parlé de retraite internationale mais les deux derniers matches disputés par le Portugal au Qatar, débutés sur le banc, ont montré que le basculement de génération était en cours. La non titularisation de la star pour le huitième de finale contre la Suisse a suscité une polémique. Selon la presse portugaise, Ronaldo avait menacé de quitter le groupe, mais le sélectionneur portugais Fernando Santos avait démenti.

"Il n'est pas nécessaire de réagir à chaud. Je veux que tous sachent, que malgré tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été écrit, toutes les spéculations, que mon dévouement n'a jamais varié (...). Jamais je ne tournerai le dos à mes coéquipiers et à mon pays", a assuré dimanche le quintuple Ballon d'Or.

Une partie des joueurs portugais doivent rentrer dimanche en milieu d'après-midi à Lisbonne.