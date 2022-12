Mondial : un second journaliste meurt dans des circonstances non élucidées

Un journaliste américain est également décédé subitement la semaine dernière

Un deuxième journaliste est décédé dans des circonstances non élucidées alors qu'il couvrait la Coupe du monde 2022 au Qatar, a rapporté le Gulf Times.

Khalid al-Misslam, photojournaliste qatari pour Al Kass TV, est décédé subitement. Sa mort a été rendue publique peu après le décès soudain d'un journaliste américain alors qu'il couvrait un match de huitième de finale.

"Nous croyons en la miséricorde et le pardon d'Allah pour lui", a tweeté le Gulf Times en annonçant la mort de Khalid al-Misslam, 43 ans. Son employeur, Al Kass TV, n'a mentionné que brièvement le décès dans l'une de ses émissions. On ignore si une enquête a été ouverte pour rechercher la cause de sa mort.

Mike Lawrie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Grant Wahl

Les circonstances du décès du journaliste américain Grant Wahal, sont également peu claires. Son agent, Tim Scanlan, a déclaré à Reuters que Wahl avait "semblé souffrir d'une sorte de détresse aiguë au début de la prolongation" qu'il couvrait lors de son décès. Le journaliste avait fait parler de lui au début de la Coupe du monde après s'être vu refus refuser l'accès à un stade parce qu'il portait une chemise aux couleurs LGBT.

Les organisateurs de la Coupe du monde du Qatar ont rendu hommage à "l'énorme amour du football" de Grant Wahl et ont présenté ses condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues des médias.