Emmanuel Macron au Qatar pour "soutenir les Bleus"

"Emmanuel Macron ne doit pas apporter sa caution politique au Qatar en se rendant sur place"

Emmanuel Macron se rendra mercredi à Doha pour "soutenir les Bleus" en demi-finales face au Maroc, a répliqué lundi soir l'Elysée, alors que le LFI Manuel Bompard et l'écologiste Yannick Jadot lui ont de nouveau demandé de ne pas aller au Qatar "apporter sa caution politique" . "Il s'agit de soutenir les Bleus dans ce qui sera un moment important du sport français et de l'amitié franco-marocaine", a relevé un conseiller présidentiel. "C'est important pour le président d'être là pour soutenir les joueurs de l'équipe de France", a-t-il ajouté.

Dès avant le début du Mondial, le chef de l'Etat avait annoncé sa présence pour la demi-finale ou la finale en cas de qualification des Bleus, un engagement qui fait polémique en raison des critiques sur les conditions de vie des travailleurs migrants, l'impact sur l'environnement des stades climatisés et la place des femmes et minorités au Qatar. Il avait alors déjà appelé à ne "pas politiser" le sport, ajoutant que ces "questions-là, il faut se les poser quand on attribue l'événement".

"Je pense qu'il a tort, on peut à la fois respecter l'enthousiasme de la population (pour l'équipe de France), mais ce n'est pas la même chose d'apporter sa caution politique (au Qatar) en se rendant sur place", a déclaré Manuel Bompard, le prochain coordinateur de La France Insoumise, sur France inter. "L'équipe de France a besoin de ses supporters pour gagner, sans doute pas de la présence d'Emmanuel Macron en tribune, par contre les droits de l'Homme au Qatar eux ont besoin de l'action diplomatique de la France", a ajouté le député du Rhône.

De son côté, l'eurodéputé et ex-candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot a de nouveau appelé à un "boycott politique de la Coupe du monde", qu'il juge plus nécessaire encore avec l'incarcération d'une vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kaili, pour corruption dans une affaire liée au Qatar. "On sait depuis des années que cette Coupe du monde est un drame écologique et social, il y a une enquête en France sur un pacte de corruption lié à son attribution, aujourd'hui le #Qatargate au Parlement européen : je demande à Emmanuel Macron de ne pas se rendre mercredi au Qatar", a écrit M. Jadot sur Twitter.