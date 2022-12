Mondial : L'Argentine bat la Croatie 3-0 et se qualifie pour la finale

L'Argentine affrontera dimanche la France ou le Maroc en finale

L'Argentine, notamment grâce au 5e but de Messi, s'est invitée pour la 6e fois en finale du Mondial après sa victoire (3-0) mardi contre la Croatie, incapable de reproduire son exploit de 2018 et trahie au pire moment par sa défense. L'Albiceleste, qui tentera dimanche face à la France ou au Maroc d'être sacrée pour la 3e fois après sa déception de 2014, s'est rapidement détachée en demi-finale avec ce nouveau penalty de la "Pulga" (34e) suivi d'un doublé d'Alvarez (39e, 69e), dont les contre-attaques ont fragilisé des "Vatreni" cette fois sans réaction.

Et après l'Australie en huitièmes (2-1), après les Pays-Bas en quarts (2-2 a.p., 4 t.a.b. à 3), c'est cette fois la Croatie, vice-championne du monde 2018, qui a succombé en demi-finale devant l'allant argentin et la magie de son N.10.

Meilleur écuyer du "Roi Leo", l'intenable Julian Alvarez a d'abord provoqué un penalty, transformé par Messi (34e) qui rejoint du même coup Mbappé en tête du classement des buteurs avec une 5e réalisation. Le jeune attaquant de Manchester City a ensuite doublé la mise au bout d'une contre-attaque échevelée, avec toute la réussite de ses 22 ans et de deux contres favorables (39e).

Mais Messi reste Messi: sur le troisième but, c'est la star du Paris SG qui a fait tourner en bourrique la défense croate avant de servir en retrait Alvarez (69e), auteur de son 4e but dans ce Mondial. Dans un stade de Lusail acquis au camp ciel et blanc, ces buts ont libéré les milliers de supporters argentins massés dans les gradins, religieusement dévoués à la cause de "leur" Messi (35 ans) malgré les difficultés initiales de l'Albiceleste au Qatar (dont une défaite 2-1 contre l'Arabie saoudite).