Mondial: France-Maroc, une demi-finale pour l'histoire

Le vainqueur affrontera l'Argentine en finale dimanche soir

A la croisée des rêves, la France de Kylian Mbappé, tenante du titre, et le Maroc, porté par un continent et une marée rouge de supporters, confrontent leurs destins mercredi à 20h (fr) avec en jeu la finale contre l'Argentine de Lionel Messi. "Bien plus qu'un match!", selon le quotidien régional Sud-Ouest, ce duel inédit en Coupe du monde se jouera "entre amis avec l'histoire à leur porte", pour Le Parisien.

AFP L'équipe de France participe à une séance d'entraînement à Doha le 12 décembre 2022

Cette "confrontation chargée de symboles", selon La Provence, peut consacrer la régularité des Bleus, en quête d'un doublé historique et d'une troisième étoile, ou l'insouciance des Lions de l'Atlas, première équipe africaine qualifiée pour le dernier carré de la compétition reine. L'optique d'un duel en finale dimanche (16h) entre Mbappé et Messi, septuple Ballon d'Or encore buteur mardi contre la Croatie (3-0) et surmotivé par la perspective d'un premier trophée planétaire, ressemble à une apothéose, au bout d'un tournoi atypique et décrié, organisé pour la première fois en fin d'année civile et au Moyen-Orient.

Le Maroc "a envie d'écrire l'histoire, de mettre l'Afrique sur le toit du monde"

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP Kylian Mbappé et Olivier Giroud après un but en huitièmes de finale du Mondial au Qatar contre la Pologne

Mais le Maroc "a envie d'écrire l'histoire, de mettre l'Afrique sur le toit du monde", clame le sélectionneur franco-marocain des Lions de l'Atlas, Walid Regragui. "On est peut-être fou, mais c'est bien d'être fou". A la folie marocaine, la France oppose une solide expérience, un état d'esprit irréprochable, un panel de trentenaires fringants avec Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Olivier Giroud et Raphaël Varane, et une superstar, Mbappé.

Mbappé, prodige de Bondy, va retrouver son meilleur ami de club, Achraf Hakimi

Nasser Ishtayeh/Flash90 Des supporters palestiniens suivent le quart de finale de la Coupe du monde entre le Maroc et le Portugal à Naplouse, le 10 décembre 2022

Au-delà de cette amitié, l'opposition France-Maroc se pare d'une dimension symbolique pour les centaines de milliers de binationaux vivant dans l'Hexagone, 66 ans après la fin du protectorat français dans le pays du Maghreb. "La rencontre doit rester un match de foot, même s'il y a un historique, même s'il y a énormément de passion", insiste Didier Deschamps, patron des Bleus.

"Cette Coupe du monde au Qatar restera comme quelque chose de magnifique, j’en suis sûr, pour le football africain et bien sûr pour le football marocain", analyse Hervé Renard, passé sur le banc de la sélection marocaine entre 2016 et 2019. Quel que soit le résultat de ce soir.