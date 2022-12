Mondial : des vols entre le Maroc et le Qatar annulés et des supporters sans tickets

Sept vols ont été annulés, laissant plus de 2 000 supporters sans possibilité de voyager

La compagnie aérienne nationale marocaine a annoncé qu'elle annulait les vols qu'elle avait prévus mercredi pour transporter des supporters à Doha pour la demi-finale de la Coupe du monde, à la suite d'une décision des autorités qatariennes.

"Suite aux dernières restrictions imposées par les autorités qataries, Royal Air Maroc a le regret d'informer ses clients de l'annulation de leurs vols opérés par Qatar Airways ", a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué envoyé par courrier électronique. Le bureau des médias internationaux du gouvernement qatari n'a pas souhaité faire de commentaires.

Royal Air Maroc (RAM) avait précédemment annoncé qu'elle proposerait 30 vols spéciaux entre mardi et mercredi pour acheminer 9 000 supporters marocains supplémentaires désireux d'assister à la demi-finale entre le Maroc et la France. Mais quelques heures plus tard, une source à la RAM a déclaré que les sept vols de mercredi étaient annulés. Seuls 23 vols ont été assurés.

Cette décision laisse plus de 2 000 supporters ayant déjà réservé des billets et des chambres d'hôtel sans possibilité de voyager. La RAM s'est excusée auprès de ses clients et a déclaré qu'elle rembourserait les billets d'avion. Beaucoup de supporters arrivés au Qatar ne disposent pas non plus des billets d'avion promis à leur arrivée par la Fédération marocaine de football.

Un message appelant les supporters "à ne pas se rendre dans les deux aéroports de Doha jusqu'à ce qu'ils aient obtenu des billets pour les matches à venir", a été posté mercredi matin sur le compte Twitter de l'aéroport international Hamad, où arrivent les vols en provenance de Casablanca. "Nous rappelons aux supporters que l'aéroport international Hamad et l'aéroport de Doha ne sont pas des sites officiels pour obtenir des billets pour les matches de la Coupe du monde", spécifie également ce message.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des groupes de supporters marocains bloqués par les forces de l'ordre qataries à l'aéroport Hamad.