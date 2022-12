Mondial : "Nous sommes tous Marocains", titre en une le Jerusalem Post

Des milliers de supporters israéliens ont célébré la qualification du Maroc pour les demi-finales à Tel Aviv, à Sderot ou encore à Beer Sheva

A l’occasion de la demi-finale de la Coupe du monde de football qui oppose mercredi soir l’équipe de France au Maroc, le quotidien israélien anglophone Jerusalem Post a titré en une : "Nous sommes tous Marocains", apportant clairement un soutien fort aux hommes du sélectionneur Walid Regragui. Après avoir battu de grosses cylindrées, à l'instar de la Belgique, de l'Espagne et du Portugal, les lions de l'Atlas sont les petits poucets du dernier carrée du Mondial. Le Maroc est surtout la première équipe africaine et arabe à atteindre les demi-finales de la plus prestigieuse des compétitions. La Une entièrement consacrée au match affiche une photo de certains joueurs devant la mosquée d'Al Aqsa à Jérusalem, ainsi que le célèbre "Siiiir!", en arabe, et sa traduction en anglais ("Goooo!").

Ce soutien apparaît alors qu'Israël et le Maroc ont normalisé leurs relations en décembre 2020 dans le cadre d'un processus de normalisation entre l'Etat hébreu et plusieurs pays arabes, soutenu par l'ex-administration américaine de Donald Trump. Par ailleurs, les 700.000 Israéliens d'ascendance marocaine ont souvent gardé des liens très forts avec leur pays d'origine.

La couverture du Jerusalem Post reflète le sentiment d'un grand nombre d'Israéliens : après la victoire des lions de l'Atlas contre le Portugal samedi, le président israélien Isaac Herzog avait félicité le Maroc, son roi et les Marocains sur Twitter : "Je félicite Sa Majesté le roi Mohammed VI et le peuple marocain pour l'exploit historique réalisé dans la Coupe du monde... Félicitations", s'était-il réjoui, alors que des milliers supporters ont célébré la qualification du Maroc pour les demi-finales, à Tel Aviv, ainsi qu'à Sderot et à Beer Sheva.

Puis, dans un tweet après la fin du match, Issawi Frej, ministre de la Coopération régionale, avait affirmé : "Merci à l'équipe nationale marocaine. Nous sommes avec vous jusqu'au soulèvement de la Coupe". Le site d'information marocain Le360 a salué la Une du Jerusalem Post, affirmant qu'elle est "la preuve de l’adhésion que suscite le pays de par le monde, au-delà des barrières religieuses, ethniques ou géostratégiques, et de la part des juifs marocains qui, où qu’ils soient, portent le Maroc et ses valeurs distinctives dans leurs cœurs".

Et peu importe si les joueurs marocains qui ont célébré leur victoire, qui est déjà entrée dans la légende, en brandissant un drapeau palestinien. Les supporters seront en tout cas nombreux à pousser Achraf Hakimi et ses coéquipiers qui sont à 90 minutes de poursuivre leur rêve avec une possible qualification pour la finale face aux Argentins et à la légende Messi.