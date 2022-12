Mondial :"Coup de froid" et "fébrilité" chez certains joueurs de l'équipe des Bleus

"Les températures ont plutôt baissé, il y a la climatisation à fond. Il y a des états fébriles"

Adrien Rabiot resté à l'hôtel, Dayot Upamecano sur le banc, un "coup de froid", une "fébrilité", un syndrome "viral" et donc transmissible... L'équipe de France prend des précautions face au mal mystérieux qui la touche à l'approche de la finale du Mondial-2022 au Qatar contre l'Argentine dimanche.

Y a-t-il un virus à l'hôtel des Bleus ? "Non, non, non", balaye Jules Koundé devant la presse après France-Maroc (2-0), avant de s'éclipser loin des journalistes. "Ils vont bien", avait assuré laconiquement le défenseur un peu plus tôt, au sujet d'Upamecano et Rabiot, malades. Le joueur du Bayern Munich est resté sur le banc, tandis que le milieu de la Juventus Adrien Rabiot n'a même pas pris le bus avec l'équipe pour se rendre au stade al-Bayt.

Le sélectionneur Didier Deschamps en a dit un peu plus, avançant qu'au bout d'une éreintante compétition, "on est un peu plus sensible à tout ce qui peut être viral".

Thomas SAMSON (AFP) Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps

"Les températures ont plutôt baissé, il y a la climatisation à fond. Il y a des états fébriles. On fait tous attention. On prend les précautions, on s'adapte. Tout ce qui est viral est transmissible. On a pris des précautions pour qu'il n'y ait pas de contact, avec Dayot, et pour Adrien pareil", a prolongé le coach en conférence de presse.

A demi-mot, "DD" concède la possibilité d'un virus circulant dans le camp de base des Bleus, mais "sans penser à autre chose". En creux, le sélectionneur veut parler du Covid-19, bien présent à Doha, notamment parmi les journalistes venus suivre la compétition. Cette hypothèse a été balayée de source proche des Bleus dès mardi.

La Fifa n'impose plus aux équipes de réaliser des tests de dépistage. L'encadrement des Bleus était resté vague, ces derniers jours, sur la nature précise de la maladie qui touche certains membres du groupe.