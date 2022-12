Mondial : les médias allemands comparent les joueurs marocains à des terroristes

Les journaux allemands ont également reproché aux joueurs marocains l’utilisation du drapeau palestinien considérant cela comme de l'hostilité envers Israël

Dans un reportage de la chaîne allemande Welt, le présentateur a reproché aux footballeurs marocains Zakaria Abouklal, Abdelhamid Sabiri et Ilias Chair d’avoir célébré leur victoire sur le Portugal (1-0) en posant avec un drapeau marocain et en levant leur index. Il s’agirait selon lui d’un salut similaire à celui utilisé par les membres de l’État islamique. Or, il s’agit d’un signe que les musulmans font depuis très longtemps pour célébrer l’unicité de Dieu et affirmer leur foi.

Ce reportage a suscité des réactions de la part des internautes qui ont accusé les médias allemands d’inciter à la haine contre les Lions de l’Atlas et plus généralement contre les musulmans d’Allemagne, où les actes islamophobes ont explosé ces dernières années. "Je suis fascinée chaque jour par la manière avec laquelle le racisme allemand se manifeste avec sa couverture de la Coupe du monde", a tweeté la journaliste basée en Allemagne Hebh Jamal.

(Glyn Kirk/AFP) Les joueurs du Maroc célèbrent leur victoire avec un drapeau palestinien à la fin du match de football des huitièmes de finale de la Coupe du monde le 6 décembre 2022.

Aux yeux du journaliste allemand Tarek Baé, le reportage de Welt est une autre tentative des médias allemands de diaboliser l’équipe musulmane. "Partout dans le monde, les gens lèvent l’index pour célébrer. Mais seulement avec les musulmans, cela devrait être la terreur. Comment appelez-vous le fait de choisir un groupe de personnes à diaboliser ?", a-t-il quant à lui tweeté.

Les journaux allemands ont également reproché aux joueurs marocains l’utilisation du drapeau palestinien pendant le Mondial. Selon Die Tageszeitung, l’un des quotidiens les plus importants d’Allemagne, brandir le drapeau palestinien pendant le Mondial est une forme "d’hostilité orchestrée envers Israël". Le joueur germano-marocain Abdelhamid Sabiri, avait posté sur Instagram une photo dans laquelle il est drapé du drapeau palestinien, légendé par le mot "Liberté".