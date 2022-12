Mondial 2022 : retour en photos sur les évènements marquants de la Coupe du monde de football

Le Mondial 2022 au Qatar, entre polémiques, revendications et superbes moments de sport

La France en liesse

Chaque échelon gravi par l'équipe de France a vu des dizaines de milliers de supporters en liesse descendre pour célébrer dans les rues de Paris, Lille, Bordeaux, Lyon ou Marseille.

JULIEN DE ROSA / AFP Des supporters français célèbrent la qualification de la France en finale du Mondial sur les Champs-Elysées, le 14 décembre 2022.

Le geste solidaire de l'équipe iranienne

En signe de protestation contre la répression du régime iranien envers les manifestants, l'équipe nationale a décidé de garder le silence et de ne pas chanter son hymne lors de son premier match au Qatar.

FADEL SENNA / AFP Les joueurs de l'équipe nationale iranienne se refusent à chanter leur hymne en début de match contre l'Angleterre, le 21 novembre 2022

Les joueurs et la ministre des sports allemands défient la FIFA

Les joueurs allemands ont posé lors d'une photo officielle en plaquant une main sur leur bouche pour dénoncer la décision de la FIFA d'interdire le port du brassard "One love" lors des matchs au Qatar, tandis qu'au même moment la ministre allemande Nancy Faeser s'affichait avec ledit brassard dans les tribunes.

INA FASSBENDER / AFP La ministre allemande en charge des sports Nancy Faeser défie la FIFA en portant un brassard "One love" à Doha, le 23 novembre 2022

Une étreinte qui fait couler de l'encre

Le geste de célébration entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud suite à un but marqué en huitièmes de finale, a suscité de nombreux commentaires amusés sur la toile, mais aussi homophobes.

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP Kylian Mbappé dans les bras d'Olivier Giroud lors des huitièmes de finale entre la France et la Pologne

L'exploit du Maroc

Pour la première fois de l'Histoire, une équipe arabe et africaine s'est hissée en demi-finale d'un Mondial, un exploit salué dans le monde entier, qui a fait la fierté du monde arabe.

AFP L'équipe du Maroc lors de sa victoire en quarts de finale contre le Portugal, le 10 décembre 2022

Les Larmes de Ronaldo

Le portugais Christiano Ronaldo a quitté la pelouse en larmes lors de sa défaite contre le Maroc, voyant son rêve de mener son équipe vers la consécration suprême anéanti.

NELSON ALMEIDA / AFP Ronaldo quitte le terrain en larmes lors de sa défaite contre le Maroc, le 10 décembre 2022

Un entraîneur qui fait l'Histoire

L'entraîneur marocain Walid Regragui, nommé seulement 81 jours avant le tournoi, et qui a effectué la majeure partie de sa carrière de footballeur en France, est le premier entraîneur africain à avoir mené une équipe en quart de finale d'un Mondial, et le premier entraîneur d’origine africaine à avoir emmené une équipe africaine en demi-finale.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Les joueurs marocains portent leur entraîneur Walid Regragui suite à leur victoire contre le Portugal, le 10 décembre 2022

Un mondial teinté de revendications

Le mondial, qui s'est déroulé dans un contexte de guerre en Ukraine, de manifestations en Iran, et dans un pays où les droits LGBT ne sont pas respectés, a vu de multiples spectateurs et joueurs exprimer revendications et protestations.

GLYN KIRK / AFP Un homme portant un drapeau LGBT et un T-shirt avec l'inscription "Respect pour les femmes iraniennes" s'introduit sur un terrain à Doha, le 28 novembre 2022

Le drapeau palestinien invité d'honneur

Tout au long du tournoi, les supporters arabes ont brandi le drapeau palestinien dans les tribunes, geste revendiqué comme une "résistance pacifique à "l'occupation israélienne". L'équipe du Maroc a également posé avec ce même drapeau lors de sa victoire contre l'Espagne.

AP Photo/Ariel Schalit Des supporters agitent le drapeau palestinien avant le match de football de Coupe du monde entre le Qatar et l'Équateur au stade Al Bayt à Al Khor, dimanche 20 novembre 2022.

Une femme arbitre, une première

Lors de la rencontre Allemagne-Costa Rica, la française Stéphanie Frappart est devenue la première femme à arbitrer un match d'un Mondial masculin.

RAUL ARBOLEDA / AFP Stéphanie Frappart arbitre le match Allemagne/Costa Rica à Doha, le 1er décembre 2022

Avalanche de marques d'hostilité envers Israël

Des journalistes israéliens ont dénoncé le harcèlement de nombreux supporters arabes perturbant leurs directs au Qatar, tandis qu'un reporter s'est dit expulsé d'un taxi et d'un restaurant. Un supporter israélien s'est vu quant à lui obligé de fuir le pays après que son passé de combattant de Tsahal ait été dénoncé sur la toile.

i24NEWS Illustration - Un ballon de football aux couleurs du Qatar avec en toile de fond un drapeau israélien

Premier vol Tel Aviv/Doha

Six vols directs effectuant la liaison Tel Aviv/Doha ont été mis à disposition des supporters israéliens, une première dans l'Histoire. Israël et le Qatar se sont accordés sur l'ouverture d'un bureau diplomatique temporaire pendant la période du Mondial, permettant ainsi de fournir des services consulaires aux milliers d'Israéliens en visite.

GIL COHEN-MAGEN / AFP Des supporters israéliens s'apprêtent à embarquer dans un vol pour Doha de la compagnie chipriote Tus Airways, depuis l'aéroport Ben Gourion le 20 novembre 2022.

Une fan zone pour les travailleurs migrants du Qatar

Chaque soir, des milliers de travailleurs népalais, indiens ou bangladais se sont rassemblés pour voir les matchs dans une fan zone ouverte spécialement pour eux, dans le sud ouest de la capitale.

INA FASSBENDER / AFP Des travailleurs migrants du Qatar regardent un match de football lors du Mondial

La visite polémique d'Emmanuel Macron

La visite d'E. Macron à Doha pour soutenir l'équipe française en demi-finale face au Maroc, a été vivement critiquée alors que les appels au boycott contre le Qatar s'étaient multipliés et que le pays est depuis peu soupçonné dans l'affaire de corruption de membres du Parlement européen.

ODD ANDERSEN / AFP E. Macron célèbre la victoire de la France en demi-finale du Mondial au stade Al-Bayt d'Al Khor, le 14 décembre 2022.

Le duel au sommet entre les rois MBappé et Messi

Le monde attendait de pied ferme la rencontre entre les deux légendes du football, ils n'ont pas été déçus. Le 18 décembre, l'Argentine a remporté le Mondial au terme d'un match haletant.

Jewel SAMAD / AFP Lionel Messi et Kylian Mbappé avant la prolongation lors de la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France

Les Bleus se sont inclinés au terme d'un match de légende

La presse française a salué le "match phénoménal" de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé. Mais face au roi Messi, cela n'aura pas suffi et les champions du monde 2018 se sont inclinés dans l'épreuve finale des tirs au but.

AFP L'attaquant français Kylian Mbappe après la finale de la Coupe du monde de football, le 18 décembre 2022

L'Argentine, championne du monde

Une apothéose de légende pour un joueur de légende : l'Argentine de Lionel Messi a remporté le Mondial en battant la France aux tirs au but (3-3), au terme de l'un des plus grands matches de l'Histoire.