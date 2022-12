Mondial: l'excitation grandit avant la finale Argentine-France

A quelques heures du coup d'envoi, certains supporters argentins cherchent encore désespérément à se procurer un précieux billet pour entrer dans le stade

L'excitation grandit dimanche autour du stade de Lusail, terminus d'un Mondial-2022 atypique et décrié au Qatar, à l'approche de la finale (16h00) entre l'Argentine de l'astre Lionel Messi et la France de la comète Kylian Mbappé, chacune tendue vers le rêve d'une troisième étoile. Bien avant le coup d'envoi, le parvis de l'enceinte flambant neuve de près de 90.000 places, symbole de la démesure de l'émirat gazier, commençait à se colorer d'une multitude de maillots blanc à rayures bleu ciel, les supporters argentins cherchant encore pour certains désespérément à se procurer un précieux billet.

Franck FIFE, Alfredo ESTRELLA / AFP L'attaquant français Kylian Mbappé (à gauche) et l'attaquant argentin Lionel Messi pendant la Coupe du monde au Qatar.

Les Français, minoritaires en tribunes, ont eux aussi rendez-vous avec l'histoire: "Pour l'éternité", lance aux Bleus le journal L'Equipe, en s'arrêtant aussi sur "le défi d'une vie" pour Messi. Avec son dribbleur génial, l'Argentine peut "mettre fin à 36 ans de frustration" en Coupe du monde, rappelle La Nacion. Le duel avec Mbappé retient l'attention du quotidien argentin Clarin: c'est "l'autre finale" entre "la star qui est déjà une légende contre le crack qui veut absolument hériter de son trône".

Devant la masse des bouillants supporters argentins, deux ambitions vont entrer en collision à Lusail pour une finale en apothéose qui prodiguera ivresse d'un côté, détresse de l'autre, un grand classique de la narration sportive. Quatre ans après Moscou, la France peut s'adjuger un deuxième titre d'affilée, une performance inédite depuis le Brésil de Pelé, Vava et Garrincha en 1962. Ses espoirs reposent en partie sur Mbappé, bientôt 24 ans, qui a fait du Mondial son "obsession". Les Bleus sont arrivés au Qatar dans la brume de résultats décevants, touchés par des doutes tactiques et submergés par un torrent de blessures. Mais ils se sont transformés en monstre froid qui a enjambé les obstacles les uns après les autres avec résilience, solidarité, et l'expérience des rescapés de Russie (Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Raphaël Varane...).

"Ce qu'on a réalisé, c'est très fort, mais c'est le dernier match le plus difficile", a lancé le capitaine Lloris, conscient qu'il faut "être prêt à souffrir, à faire les efforts, à se surpasser malgré la fatigue". Le gardien de Tottenham fait face à un ogre du football mondial. Au crépuscule de sa carrière, Messi (35 ans) rêve de s'offrir en dessert le seul trophée qui lui manque pour devenir, enfin, le "Roi Leo", 36 ans après le titre du "Dios" Maradona.