Mondial : les supporters français déçus de la défaite des Bleus malgré un match "extraordinaire"

Didier Deschamps a évoqué une défaite "difficile à digérer"

L'immense espoir d'une troisième étoile s'est mué en une énorme déception pour les supporters français dimanche, après la victoire de l'Argentine sur les Bleus au bout d'un match "extraordinaire", en finale du Mondial-2022, qui s'est terminé aux tirs au but. Sur les Champs-Elysées plusieurs milliers de personnes avaient bravé le froid et la pluie pour suivre la rencontre sur leur téléphone portable, ont constaté des journalistes.

Quelques clameurs et des feux d'artifice ont été entendus lors de la prolongation, quand l'attaquant français Kylian Mbappé a égalisé sur penalty. "On est déçus, surtout avec une fin aux tirs au but", explique Louane, 14 ans, venue avec ses parents du Jura. Mais "il y a eu des rebondissements et on y a cru", ajoute-t-elle. "C'était un match inattendu, extraordinaire, qui restera dans l'histoire du football", réagit Iulian Ionita, 18 ans, enveloppé d'un drapeau bleu-blanc-rouge.

Anne-Christine POUJOULAT / AFP Mbappé

Le scénario de cette finale - la France menée 2-0 à la mi-temps, qui égalise pour arracher la prolongation et les tirs au but - restera aussi dans les annales pour Romain Balthazar. "Réussir à remonter deux buts puis un, c'est énorme", explique cet étudiant ingénieur de 22 ans, venu de Reims. "On est venus exprès sur les Champs pour vivre ça" et "c'est génial", assure-t-il malgré la pluie.

Le sélectionneur français Didier Deschamps a évoqué une défaite en finale "encore plus difficile à digérer" alors que les Bleus, menés à la mi-temps, étaient revenus "de nulle part". "On a mis beaucoup de cœur et d'énergie pour revenir dans ce match, quand on revient de nulle part et que ça nous échappe, c'est encore plus difficile à digérer, mais il faut l'accepter", a-t-il expliqué.