Mondial : "le meilleur a gagné", lance le président argentin à Emmanuel Macron

"Vive le football et l'amitié entre les peuples" (Alberto Fernandez)

Le président argentin Alberto Fernandez a affiché sur son compte Twitter les nombreux messages de félicitations d'homologues chefs d’État, essentiellement sud-américains, et répondu à celui d'Emmanuel Macron, en estimant que "le meilleur a gagné" tout en soulignant "l'amitié entre les peuples". Le président français avait d'abord tweeté : "Bravo à l'équipe de France pour son parcours et sa combativité dans cette Coupe du Monde. Vous avez fait vibrer la Nation et les supporters du monde entier. Félicitations à l'Argentine pour sa victoire".

Alberto Fernandez a répondu : "Cher ami @EmmanuelMacron ! Vous nous avez rendu le match difficile, mais le meilleur a gagné. Immense joie en Argentine et dans toute l'Amérique latine. Nous sommes heureux et émus par cette merveilleuse victoire. Vive le football et l'amitié entre les peuples". Jeudi, Alberto Fernandez et Emmanuel Macron avaient échangé des tweets amicaux à l'approche de la finale, le dirigeant sud-américain avouant souhaiter le meilleur à son homologue français "sauf dimanche".

Si Emmanuel Macron était présent en tribunes à Doha, Alberto Fernandez avait choisi lui de "profiter de la finale de la Coupe du monde à la maison". "Je vivrai ce moment fantastique comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, avec les miens", avait-il ajouté, estimant que "les meilleurs des nôtres seront sur le terrain, et dans les tribunes de glorieux supporters".