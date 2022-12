Les fans israéliens célèbrent la victoire de l’Argentine à Tel Aviv

"Messi est notre Juda Maccabée", a déclaré un fan de l'Argentine, en référence à la fête de Hanoucca commencée dimanche soir

Les fans de football israéliens se sont réjouis, à travers tout Israël, de la victoire de l’Argentine en finale du Mondial face à la France, dimanche. À Tel Aviv, les supporters ont afflué sur la place Dizengoff pour chanter, danser et jouer dans la célèbre fontaine pour marquer la victoire.

"Messi est notre Juda Maccabée", a déclaré un fan de l'Argentine résident du kibboutz Or Haner, dans le sud d'Israël, créé en grande partie par des immigrants d'Argentine et du Chili au milieu des années 1950, en référence à l'ancien chef rebelle des Maccabées, dont l'histoire est racontée lors de la fête juive de Hanoucca, qui a commencé dimanche soir. "Nous avons rêvé de ce jour, nous étions avec eux jusqu'au bout. C'est une victoire qu'ils méritent, l'équipe et le peuple argentin", continue-t-il.

"Nous avons prié et prié pendant toute la Coupe du Monde. Messi est un roi et il n'y en a pas d'autre", a déclaré un autre fan. "L'Argentine a montré aux Européens que nous, Sud-Américains, pouvons gagner la Coupe du monde. Leo - merci ! Tu es un roi !", s’est réjoui un autre résident du kibboutz Or Haner à Walla. Dimanche soir, on se serait cru à Buenos Aires dans plusieurs lieux en Israël, tant la joie des supporters était grande.

Selon la startup israélienne MBER spécialisée dans les statistiques d’audiences pour la radio et la télévision, 3,2 millions d’Israéliens ont regardé la finale du Mondial retransmise par le radiodiffuseur public Kan, sur les 6,1 millions de téléspectateurs, soit 53,1% de part d’audience. Le pic d’audience a même atteint les 70% lors des trois dernières minutes des prolongations.