Coupe du monde : Mahmoud Abbas remercie le Qatar pour avoir promu la cause palestinienne

L'organisation du Mondial par le Qatar "apporte de la fierté à nos âmes et à celles de nos nations arabes"

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a remercié dimanche le Qatar et son émir, le cheikh Tamim ben Hamad ben Khalifa Al Thani, d'avoir utilisé leur position d'hôtes de la Coupe du monde pour promouvoir la cause palestinienne. L'appel de Mahmoud Abbas est intervenu quelques instants après la clôture du tournoi, au cours duquel des drapeaux palestiniens ont figuré en bonne place sur le terrain, dans les tribunes et lors de la multitude de festivités au Qatar liées à l'événement. Le dirigeant palestinien a félicité le Qatar pour son "grand succès" dans l'organisation du Mondial et déclaré qu'il "apportait de la fierté à nos âmes et à celles de nos nations arabes", selon l'agence palestinienne WAFA. Il a également remercié l'émirat pour le "soutien apporté à cette occasion à la Palestine, présentant la cause palestinienne au monde d'une manière sans précédent".

AP Photo/Jon Gambrell Des femmes brandissent le drapeau palestinien avant la Coupe du monde de la FIFA à Doha, au Qatar, le samedi 19 novembre 2022.

Les drapeaux palestiniens étaient effectivement en très bonne place tout au long de la Coupe du monde, notamment dans les gradins, et ont également été hissés à des endroits bien en vue à travers le pays. Les supporters portant des drapeaux palestiniens étaient exemptés des règles de la FIFA interdisant les drapeaux de pays ne disputant pas le tournoi, tandis que les joueurs marocains avaient pris l'habitude d'agiter le drapeau palestinien après plusieurs de ses victoires surprises.

Le Qatar, qui n'a pas de relations diplomatiques officielles avec Israël, a néanmoins permis aux supporters israéliens d'entrer dans le pays pour le tournoi via des vols directs mis en place entre les deux pays, tandis qu'une représentation consulaire a été installée par l'État hébreu à Doha pour toute la durée du Mondial.