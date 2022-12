Mondial : "Nous reviendrons", assure Kylian Mbappé sur Twitter

La presse internationale salue ce dimanche "le phénomène Mbappé"

"Nous reviendrons", a promis lundi Kylian Mbappé sur son compte Twitter, ses premiers mots au lendemain de la défaite des Bleus en finale du Mondial face à l'Argentine, au terme de la séance de tirs aux buts (3-3 a.p.). Publié alors que les Bleus sont sur le chemin du retour du Qatar, le message est accompagné d'une photo de lui la mine déconfite et portant le trophée du meilleur buteur, pour ses huit buts inscrits durant le tournoi, ainsi que du drapeau français et d'un émoji les mains jointes.

Visiblement très déçu, le joueur du PSG, auteur des trois buts français de la finale, n'a eu que faire sur la pelouse après le match des tentatives du président de la République de le réconforter en le prenant dans ses bras. "Le réveil est difficile", a résumé le compte Twitter de l'équipe de France, exhortant les supporters à leur "envoyer des messages de soutien".

L'attaquant Marcus Thuram a lui envoyé un message avec un coeur brisé, accompagné d'une image où il regarde avec tristesse le trophée qu'il ne ramènera pas en France. Les joueurs de l'équipe de France sont sur le chemin du retour et doivent atterrir à Roissy vers 18h00. Mais, il n'y aura pas de rassemblement à Paris, a affirmé sur BFMTV Noël Le Graët, le président de la Fédération française (FFF). "Quand on ne gagne pas, on n'a pas l'humeur, en tout cas eux, l'humeur à aller se promener sur les Champs ou ailleurs", a ajouté le dirigeant.

Au lendemain du sacre de l'Argentine au Mondial, la presse internationale célèbre d'une même voix l'"époustouflant" génie de Messi et sa performance toute "maradonienne" jusqu'au terme d'un match "d'anthologie". Sans oublier de consoler l'autre star de cette finale "épique": le "phénomène" Mbappé. Les commentateurs et spécialistes soulignent que Kylian Mbappé, 24 ans dans deux semaines, a effectivement encore d'autres belles Coupes du monde à disputer.