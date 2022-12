Mondial: la mission israélienne au Qatar ferme cette semaine

Le personnel diplomatique israélien à Doha a déclaré n'avoir traité que dix incidents

Une source israélienne a déclaré lundi à i24NEWS que la mission israélienne temporaire installée au Qatar pour gérer les affaires diplomatiques pendant le Mondial du football fermera cette semaine. La fermeture de la mission dans l'État du Golfe était attendue à l'issue du tournoi, qui s'est achevé dimanche avec la victoire de l'Argentine sur la France après un match de finale palpitant qui s'est terminé aux tirs au but.

Le Qatar n'entretient pas de liens diplomatiques avec Israël et est connu pour être un fervent partisan des Palestiniens. Le drapeau palestinien était notamment omniprésent lors du tournoi malgré l'interdiction des drapeaux, les autorités ayant retiré les drapeaux israéliens et autres pendant les matchs. Le mois dernier, Israël a conclu un accord avec le Qatar et la FIFA avant le début de la Coupe du monde afin de permettre aux ressortissants israéliens de se rendre dans le pays pour assister aux matchs, où ils ont pu bénéficier de services consulaires.

Le personnel diplomatique à Doha a déclaré n'avoir traité que dix incidents, dont une urgence médicale au cours de laquelle un Israélien a été transporté dans un hôpital local pour y être soigné avant d'être ramené en Israël par avion. La plupart des autres cas concernaient la délivrance de documents de voyage pour des passeports perdus ou volés. Lors d'un incident, l'équipe a participé à la recherche d'un citoyen israélien qui s'était perdu à Doha. Un Israélien a également été arrêté pour un incident mineur et rapidement relâché, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Selon la FIFA, 4 500 supporters entrants ont enregistré leur nationalité en tant qu'Israéliens.