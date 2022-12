Plus de 200 000 signatures pour une pétition réclamant que le match France-Argentine soit rejoué

Depuis leur victoire, les Argentins n'ont cessé de faire polémique en moquant l'équipe de France

Une pétition exigeant que le match de finale du mondial de football entre la France et l'Argentine soit rejoué a recueilli plus de 200 000 signatures sur Internet. Les signataires contestent notamment l'arbitrage de de M. Marciniak pendant le match, qui s'est terminé aux pénaltys en faveur de l'Argentine. "L'arbitrage était totalement vendu, il n'y a jamais eu pénalty + faute sur Mbappé sur le 2ème but !!!", a écrit l'auteur de la lettre.

Jewel SAMAD / AFP Lionel Messi et Kylian Mbappé avant la prolongation lors de la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France

La pétition accuse l'arbitre polonais d'avoir accordé un pénalty à l'Argentine, et dénonce une faute au départ sur le deuxième but argentin. Cinq jours après la finale, l'éventualité que le match soit rejoué est toutefois nulle. Par ailleurs, depuis leur victoire, les Argentins n'ont cessé de faire polémique en moquant l'équipe de France, notamment l'attaquant Mbappé.

Dès le soir de la finale, le gardien Emiliano Martinez s'était fait remarquer avec un geste obscène à la réception de son trophée le plaçant devant son sexe, dans un pays comme le Qatar où la pudeur est de mise. Ensuite, dans les vestiaires, il avait appelé à une minute de silence pour Mbappé. Puis à son arrivée à Buenos Aires, il a été aperçu avec une poupée de bébé dans les bras sur laquelle il avait accroché un portrait de Kylian Mbappé. Des supporters avaient également réalisé un cercueil en carton en symbole de "la mort de Mbappé".