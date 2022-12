Mondial : pour Erdogan, Ronaldo aurait payé son soutien aux Palestiniens

Ronaldo, envoyé sur le terrain à seulement 30 minutes de la fin du match, aurait subi une sanction politique selon le Président turc

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, passionné de football, a affirmé, lors d'un déplacement en Anatolie, que le célèbre joueur portugais Cristiano Ronaldo avait été frappé par une "sanction politique" lors de la Coupe du monde au Qatar, liée sans doute à son soutien présumé à la cause palestinienne. "Ils ont raté Ronaldo. Malheureusement, ils lui ont imposé une sanction politique", a déclaré Erdogan selon des propos rapportés par la chaine Al Jazeera. "Envoyer un footballeur comme Ronaldo sur le terrain à seulement 30 minutes de la fin du match a ruiné son mental et son énergie", a-t-il affirmé, précisant que "Ronaldo défend la cause palestinienne."

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Ronaldo

La star de 37 ans était entré en jeu seulement en deuxième mi-temps d'un match de quart de finale de la Coupe du monde contre le Maroc. L'ancien footballeur de Manchester United et du Real Madrid était également sur le banc lorsque le Portugal a affronté la Suisse en huitième de finale, faisant une apparition en tant que remplaçant. Le choix du sélectionneur avait alors provoqué incompréhension et incrédulité.

Ronaldo n'a jamais fait de déclaration publique au sujet du conflit israélo-palestinien, malgré les fausses informations et les photos truquées qui apparaissent périodiquement en ligne. Une histoire largement diffusée, qui affirmait que Ronaldo avait fait un don de 1,5 million d'euros aux Palestiniens après avoir mis aux enchères un Soulier d'or, a été démentie en 2019 par une société de gestion sportive représentant le footballeur. Une image de Ronaldo tenant une pancarte disant "Ensemble avec les Palestiniens" en espagnol, largement partagée en ligne, avait également été falsifiée à partir d'un soutien aux victimes d'un tremblement de terre en Espagne en 2011.

Hot official Cristiano Ronaldo dans une publicité pour Hot Israël en 2016

En 2016, la star internationale de football avait, en fait, participé à une publicité pour la compagnie de câble israélienne HOT, aux côtés de trois comédiens israéliens, ce qui lui avait valu de nombreuses attaques et des critiques virulentes.