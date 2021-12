117 homicides ont été perpétrés cette année au sein de la communauté arabe israélienne

Les habitants de Kafr Qasim, dans le centre d'Israël, se plaignent depuis plusieurs jours des bruits d'explosions et de tirs sur le tournage de la quatrième saison de la série israélienne à succès "Fauda", qui se déroule dans les rues de la ville.

Un habitant vivant "loin du lieu de tournage" a déclaré à la chaîne Channel 13 qu'on entendait les bruits "comme si c'était à côté" de chez lui.

"Mes enfants ont peur et sont incapables de dormir ou d'étudier", a-t-il ajouté.

Les bruits des coups de feu dérangent également certains résidents en raison de la montée de la violence dans les communautés arabes ces derniers mois, dont le crime organisé est en grande partie responsable.

Selon l'organisation à but non lucratif Abraham Initiatives, 117 homicides ont été perpétrés cette année au sein de la communauté arabe israélienne, ce qui constitue de loin le record absolu. Parmi les personnes tuées, 98 étaient des citoyens israéliens et 19 des Palestiniens.

La majorité des meurtres apparents ont été commis avec des armes à feu, selon l'organisation.

Le tournage se déroule dans un quartier résidentiel de la ville en coordination avec la municipalité de Kafr Qasim et la police, a indiqué Channel 13.

La quatrième saison de "Fauda" - qui signifie "chaos" en arabe - se tourne actuellement dans tout Israël et en Ukraine.

Fort de son succès dans le pays, la série créée par Lior Raz et Avi Issacharoff en 2015, est diffusée à l'internationale depuis 2016 sur la plateforme Netflix.