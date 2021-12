Festival de musique classique de Nazareth: un public composé de juifs et arabes dans une ambiance de Noël

"C'est la volonté de relier culture et tourisme qui nous a poussé à créer ce festival" (N. Abboud Ashkar)

Le festival de musique liturgique de Nazareth a débuté jeudi avec un concert d’ouverture dédié au 250ème anniversaire de la naissance de Beethoven, rapporte vendredi le Times of Israel.

Il ne restait pas une place de libre dans l’église des Salésiens, où avait lieu le concert.

"C’est la première fois que nous vendons la totalité des billets d’un spectacle, c’est rare et nous en sommes très fiers", déclare Nabil Abboud Ashkar, violoniste et directeur du conservatoire polyphonique de Nazareth, la structure qui organise l’événement annuel.

Le public est composé à 35% de résidants locaux, dont des nazaréens chrétiens et musulmans qui soutiennent le conservatoire. Les autres spectateurs du festival, qui durera tout au long du weekend, sont surtout des touristes juifs qui viennent d’autres villes d’Israël ou d’ailleurs.

"La ville de Nazareth donne aux touristes une sensation de dépaysement, une atmosphère de Noël particulière en cette période. C’est justement la volonté de relier culture et tourisme qui nous a poussé à créer ce festival" a ajouté M. Abboud Ashkar.

Le conservatoire de Nazareth a été fondé il y a 16 ans dans le but de faire connaître la musique classique aux jeunes nazaréens. Plusieurs ensembles et orchestres, dont les membres sont des enfants juifs et arabes, ont été créés avec l’intention de promouvoir le dialogue à travers la culture et la musique.