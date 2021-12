Israël: des trésors du début de l'ère chrétienne ont été découverts au large de Césarée

Les archéologues ont trouvé une bague en or arborant le symbole chrétien du "bon pasteur"

Deux anciens navires datant pour l’un du 3ème et pour l’autre du 14ème siècle de notre ère, ont refait surface au même endroit, au large des côtes de Césarée, a annoncé mercredi l’Autorité des antiquités d’Israël (l’IAA).

Bien que mille ans les séparent, ces deux navires ont échoué à quelques mètres l’un de l’autre.

Des siècles plus tard, des archéologues sous-marins ont trouvé les trésors enfouis dans les ruines des deux bateaux, a annoncé mercredi l’Autorité des antiquités d’Israël (l’IAA).

"Ces bateaux avaient sans doute été amarrés dans la même zone et fait naufrage après une tempête", ont expliqué Jacob Sharvit et Dror Planer, membres de l’unité d’archéologie sous-marine de l’IAA.

Parmi les artefacts, il y a des centaines de pièces romaines de bronze et d’argent datant du 3ème siècle, des centaines de pièces d’argent de la période mamelouke ( 14ème siècle) et une figurine de bronze représentant un aigle, le symbole de l’Empire romain.

Les archéologues ont également trouvé une pierre précieuse gravée d’une lyre, symbole du roi David dans la tradition juive et appelée "kinor David" en hébreu.

Une lourde bague d’or arborant le symbole du "bon pasteur", remontant au tout début de l’ère chrétienne a également été découverte, Césarée étant l'un des berceaux de la chrétienté et le lieu où l'apôtre Pierre a baptisé le centurion romain Cornelius.

"Les côtes d’Israël regorgent d’antiquités et de trésors, dont la valeur patrimoniale et culturelle est inestimable, nous surveillons donc sans cesse les eaux, afin de les récupérer et les mettre à l’abr", a déclaré Eli Eskozido, le directeur de l’IAA.