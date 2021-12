Dans le livre, Bambi ne subit pas le même sort que dans le film de Disney

Le film d’animation de Disney, "Bambi", enchante petits et grands depuis sa sortie en 1942. Toutefois, une nouvelle traduction qui sera publiée en janvier prochain aux Etats-Unis, révèle que l’auteur du conte, y faisait l’analogie entre l’histoire tragique du petit faon et le sort des Juifs juste avant la Shoah.

Publiée par Princeton University Press le 18 janvier 2022, la nouvelle édition vise à clarifier les nuances politiques et sociétales du texte original, a rapporté samedi le quotidien britannique The Guardian.

L’auteur, Felix Salten, petit-fils de rabbin né en 1869 dans l’Autriche de l’empire austro-hongrois, était un écrivain prolifique qui côtoyait les intellectuels viennois de l’époque, dont Sigmund Freud, père de la psychanalyse.

Le livre parait en 1922 sous le titre "Bambi : une vie dans les bois".

Le traducteur de la nouvelle édition, professeur d’allemand et de littérature comparée, Jack Zipes, explique que le livre original portait sur "la survie dans sa propre demeure, alors que les chasseurs envahissent la forêt et tuent n'importe quel animal selon leurs envies. Les animaux sont persécutés et certains d'entre eux deviennent des traitres."

Dans le livre, Bambi ne subit pas le même sort que dans le film de Disney. Il finit complètement seul. En réalité, il s'agit d'une histoire tragique sur la solitude des Juifs et des autres groupes minoritaires dans l'Europe du début du 20ème siècle.